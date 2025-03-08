王毅稱台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」 林佳龍：中國不斷扭曲2758決議

外交部長林佳龍昨表示，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲澄清聯大第2758號決議未提到台灣，說明中國很緊張，不斷想繼續扭曲2758號決議。 （資料照）

2025/03/08 05:30

〔記者黃靖媗、鍾麗華／台北報導〕中國外交部長王毅昨在十四屆全國人大外長記者會上宣稱，聯合國大會第二七五八號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，並稱「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」。外交部長林佳龍昨強烈駁斥指出，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲澄清聯大第二七五八號決議未提到台灣，說明中國很緊張，不斷扭曲二七五八號決議。

林：國際清楚不涉台 北京緊張了

王毅指稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定。

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王毅說，一九七一年聯合國大會以壓倒性多數通過二七五八號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

林佳龍昨回應，聯大二七五八號決議文長期被中共扭曲成「一個中國」或是「包含台灣」，西方民主國家皆澄清聯大二七五八號決議文只處理中國代表權，並未提到台灣。

林佳龍指出，歐洲議會通過決議提到，在聯大第二七五八號決議文一五○個字中，沒有出現台灣這個字，美國國務院也有四點說明表示，聯大第二七五八號決議沒有提到台灣，或是台灣與其他國家交往及參加國際組織的權利，還有澳洲、荷蘭、加拿大等國也陸續通過新的決議；這也說明為什麼中國很緊張，不斷扭曲二七五八號決議。

林：中共一再扭曲 對台打法律戰

林佳龍表示，如果台灣被中國解釋成是中國的一部分，台灣的問題就成了中國內政問題，台海變成內海，中國就可以對台灣併吞、出兵，國際不能介入，這是中共積極想扭曲二七五八號決議的原因，主要是隱藏在法律戰背後的混合戰。他呼籲國際社會反對中國一再錯誤詮釋該決議、企圖改變兩岸互不隸屬現狀，共同譴責中國再次公然挑釁及破壞現狀。

陸委會也說，中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」不當連結，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

小檔案》聯大2758決議未涉台灣

聯大第2758號決議為1971年10月25日第26屆聯合國大會會議上，就阿爾巴尼亞等23國提案「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」進行表決之決議。經表決通過的決議內容重點為「承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從其在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去」。（政治中心）

針對聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則的觀點，中國外交部長王毅昨表示，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。 （法新社）

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