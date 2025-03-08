高任內文化局長錢康明：下架高虹安

新竹市雙罷免二階連署啟動，高虹安時期的文化局長錢康明被離職後，如今支持市民罷免高虹安。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/03/08 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（藍委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安）第二階段連署已展開，高虹安任用的文化局長錢康明前年九月初「被離職」後，經常發文對高虹安的用人及處事提出看法，錢康明昨天發文，說明他為何支持罷免高虹安。

錢康明提到，一般人對高虹安的印象和事蹟，幾乎皆來自會用公家預算和資源做的網路包裝與廣告，一場場的開幕剪綵、工程施作和竣工，絕大部分是各局處業務的基本範圍或是前市府政績的延續，但高的網路操弄確實厲害，讓市民誤以為是高做的；他認識高，也認識李忠庭及市長室多位幕僚，他知道當上市長後，真實的高虹安有多糟，高虹安用一個又一個的謊言，想要掩蓋自己施政的無能與蒼白。

請繼續往下閱讀...

錢康明說，他知道的比他已經說的還要更多，再多的錢都滿足不了內心貪婪的人，高虹安打著市政進步之名，讓貪婪者在竹市得以圍繞群聚；他認為市民要從「高虹安神話」中醒來，讓整個竹市回到正常行政運作，而不是歌頌市長的才有資源可拿。他感謝高虹安讓他離開，市民需要一位誠實的好市長，請竹市民罷免愛說謊的假面市長，罷免高虹安、下架高虹安。

對於高虹安罷免案已進入第二階段連署，市府未有回應，強調市府團隊會持續推動市政工作，落實各項政見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法