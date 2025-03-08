花蓮縣調查站正副主任換人》議員：將改變花蓮檢警調「傅崐萁的樣子」

縣議員胡仁順先前提供檢調查水表證據，但一度傳壓案子，胡仁順爆料，調查局花蓮縣調查站只採信縣府說法，打算以「行政疏失」結案，讓他完全無法接受。（記者花孟璟攝）

2025/03/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕調查局昨天發布一波新人事命令，花蓮縣調查站主任及副主任均換人，主任由肅貪大將、台北市調查處中正站主任樓仁健接任。民進黨花蓮縣議員胡仁順說，廿多年來，到花蓮服務的檢警調高層幾乎都得立院國民黨團總召傅崐萁點頭，新派令將為花蓮帶來改變，讓花蓮有機會不再是堅不可破的傅家牢籠。

胡仁順昨得知花蓮縣調查站正副主管都換人，直呼「花蓮終於有機會改變」。他表示，過去花蓮檢警調高層必須經過傅崐萁點頭同意，傅「審核」廿三年、就這樣慢慢變成「傅崐萁的樣子」，他先前把查水表證據送調查站檢舉，但進度緩慢，甚至一度得知檢調只採信縣府說法、要以行政疏失結案，令人難以接受，現在終於有了突破的曙光。

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胡仁順強調，檢警調不須站在民進黨這邊，只求「依法行政」，有問題就主動並且「盡快」、「依法」調查，這段時間感受到花蓮不同了，「罷傅」超越藍綠，太多藍營朋友也主動要連署。罷傅連署在十年前幾乎不可能，第一階段就不會過關，連「罷傅」這個念頭都不會有，更不可能發生活動畫面被拍攝流出，現在終於不一樣了，也希望更多花蓮人在第二階段連署勇敢站出來。

調查局昨公布的新人事派令，花蓮縣調查站主任李德財調台東縣駐區督察、副主任洪金龍調屏東縣調查站主任；新任花蓮縣站主任及副主任，分由樓仁健、嘉義市調查站秘書許慧卿接任。

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