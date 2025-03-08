朱立倫：推動反廢死公投 吳思瑤：政治操作救罷免

國民黨主席朱立倫昨受訪指出，國民黨將會推動反廢死公投，這是黨中央、智庫與立法院國民黨團三方平台研究後的結果。 （記者劉信德攝）

2025/03/08 05:30

〔記者施曉光、李文馨／台北報導〕因應大罷免來臨，國民黨主席朱立倫昨天受訪指出，國民黨將會推動反廢死公投，這是黨中央、智庫與立法院國民黨團三方平台研究後的結果，未來將透過在各地舉辦立委問政說明會進行宣講。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨關心的並非公共政策，而是把該議題當作政治操作的工具，利用公投救罷免。

朱立倫表示，反廢死公投是一個非常重要的議題，應該讓全民表達，在未來幾個月國民黨將透過各地宣講，讓國民黨反廢死、民眾反廢死的立場表達出來，而且要透過各地立委問政說明會，把立委對各選區的努力成果，以及能源政策、還錢於民、還假於民等主張向民眾說明清楚，讓大家了解國民黨立委是真正與民意、民眾站在一起。

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針對國民黨擬以反廢死公投來抗衡罷藍委行動，吳思瑤受訪指出，國民黨的意思非常清楚，為了救罷免要綁公投，這明顯就是把公投當作政治操作的工具，他們關心的不是公共政策，而是利用公投來救罷免，這個司馬昭之心路人皆知。

「為什麼要跟民意對抗呢？」吳說，二○二一年，人民透過公投表達反對「公投綁大選」的訴求，反對理由認為「對人」與「對事」的投票應分開，因為若要讓公共政策保有理性討論的空間，將投票分開，才能確保公共議題不受政治議題影響。

吳思瑤也提到，台灣目前仍有死刑制度，且憲法法庭解釋得很清楚，台灣並沒有廢死，呼籲國民黨不要利用這種假議題，操作死刑來救罷免。

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