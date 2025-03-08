幽靈連署頻傳 民進黨告涉偽造文書

民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）昨赴台北地檢署，告發罷免案幽靈連署涉犯偽造文書等罪。（記者廖振輝攝）

2025/03/08 05:30

〔記者王定傳、劉宛琳、李文馨／台北報導〕全國各地幽靈連署罷免頻傳，傳出罷免綠委連署有死者個資遭濫用情形，民進黨發言人吳崢昨在律師黃帝穎陪同下，前往台北地檢署按鈴告發在台北市涉虛假連署罷免的領銜人，涉偽造文書、行使偽造文書及偽造印文署押等罪，盼檢方查明。吳崢表示，虛假連署罷免民進黨立委，尤其嚴重，這種系統性的惡意連署罷免，可能是大規模抄襲名冊所致，整份連署書應無效力。

吳崢並說，連署罷免已發生明顯瑕疵，疑有大規模抄襲名冊情形，但台北市選委會迄今仍無積極作為；他質疑，「難道國民黨台北市長蔣萬安想包庇護航？想要對罷免民進黨立委的行為放水嗎？」

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批蔣萬安想包庇護航嗎

吳崢表示，近期中選會陸續公布針對民進黨立委遭「惡罷」連署情況，根據各縣市選委會第一波公布結果，發現許多虛假連署，包含當事人戶籍地已轉移、個資不正確或已死亡等。

吳崢以針對民進黨立委吳思瑤連署案為例指出，這些連署書不合格率達卅四．五％，兩千多份連署書就有近一千份不合格，且已過世者高達八十六位；針對民進黨立委伍麗華的連署罷免，其不合格率也高達卅五％，更有一八九位連署人已過世；另針對民進黨立委吳沛憶的連署罷免不合格率更高達四十．六七％。

吳崢說，已過世者不該如此遭濫用、踐踏，且部分聲稱代表人民的「惡罷團體」竟嘻笑以對，甚至還說：「因為天怒人怨，所以亡者都爬出來連署了」，實在令人憤怒；他強調，會持續蒐證、告發，不容忍虛假、欺騙、濫用台灣人民權利的行為繼續發生。

黃帝穎則說，「死者不可能爬出來、幽靈不會來連署」，目前蒐證確定有五五九位死者個資遭用以連署，因此告發領銜人涉偽造文書等罪嫌，以一罪一罰來說可能構成五五九次犯罪，且這只是第一波，律師團將持續蒐證，維護往生者尊嚴。

藍營質疑審查不公

中選會：地方戶政查對

對於十二件民進黨立委罷免提議門檻書因出現多份死亡連署需要補件，引發藍營質疑中選會審查不公。中選會主委李進勇昨在立院受訪說，連署查對都是委由地方政府戶政機關查對，「非常精準」，沒有不公平的情形。李強調，中選會都是根據查對結果，審議沒有問題就通過。

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