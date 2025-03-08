17罷團領表 啟動二階連署

中台灣多個罷免藍委團隊，昨前往中選會領取第二階段連署書。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/08 05:30

〔記者李文馨、黃旭磊、蘇金鳳、劉人瑋／綜合報導〕罷免行動持續推進，全國共有卅二件國民黨立委罷免案一階過關，截至昨日上午已有十七個罷團赴中選會領表，包含新北葉元之，桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，竹市鄭正鈐，台中顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣，雲林丁學忠，台東黃建賓，花蓮傅崐萁，為期六十天的第二階段罷免連署正式起跑。

中市設76友善收件點 台東「挫賓」總部成立

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卅二件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有十二件民進黨立委罷免案待補件，其中，罷免民進黨立委吳沛憶、張宏陸的團體已到中選會補件，分別遞交二六二八份、一七五四份的罷免提議書。

罷綠委吳沛憶、張宏陸補件

罷免國民黨籍新北立委葉元之、台中顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋及雲林丁學忠等團體昨赴中選會領取連署人名冊格式，進入二階連署。

罷免國民黨台中、彰化、雲林、南投立委的罷免團體，昨組聯合罷團北上中選會領取第二階連署書，正式啟動二階罷免連署；他們表示，與各區罷團發出挑戰書，中彰雲投十席藍委，和雙北十一席、桃竹苗十一席比賽，中部要罷免全國最多席，盼台中能與高雄當年一樣勇敢地斷捨離，迎向幸福。

罷免團隊強調，罷免不是藍綠之爭，而是「問責」機制展現，呼籲所有支持民主、守護公民權利的台灣人，不分顏色政黨派別，一起汰除不適任立委，讓政治人物知道，人民力量不容輕視。

台中市的罷免團體也表示，各區共設有七十六個友善收件據點，昨天起與民進黨市議員服務處聯合啟動收件，協助民眾填寫罷免連署書。

推動罷免中市第四選區立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」昨天說，罷團志工領取連署文件，搭高鐵從台北返回台中時，竟在高鐵台北站遇到廖偉翔，志工疾呼「天意安排，遇到第一個可以連署的選民，竟是廖偉翔本人」。

羅廷瑋回應說，全台超過三十五位立委面臨罷免，顯見已經超出正常罷免機制的合理範圍，甚至讓民眾對政黨操作感到厭惡，民眾期待的是能夠改善生活的政策、而非政治鬥爭。

罷免國民黨台東立委黃建賓的「挫賓」總部昨天成立，成員表示，二階連署份數需要一萬一五四○份，未來將會在週末前往台東各鄉鎮舉辦連署快閃活動，歡迎民眾踴躍參與。

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