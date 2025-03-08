推離葉霸 傅崐萁隨扈逾越勤務 花蓮縣警局停止2警安全警衛工作

傅崐萁和其妻縣長徐榛蔚兩名隨扈聯合工作人員，將花崗國中退休老師葉春蓮推離現場，花蓮縣警局調查後，認定兩人已逾越安全警衛勤務範疇。（民眾提供）

2025/03/08 05:30

〔記者花孟璟、陳政宇、邱俊福／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁二日在花蓮的問政說明會，八十歲的花崗國中退休老師葉春蓮在台下嗆「通匪」，傅崐萁和其妻縣長徐榛蔚的兩名隨扈聯合工作人員將葉師推離現場！民進黨立委李柏毅昨批評處置過當，要求內政部和警政署徹查！

警政署表示，案經花蓮縣警局調查後，認定分別為傅崐萁與徐榛蔚隨扈的林姓巡佐、官姓員警兩人，當日協助勸離葉女的行為，已逾越安全警衛勤務範疇，影響警察形象，昨日起已停止兩人擔任安全警衛人員工作。

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有無涉及不法 配合檢方偵辦

花蓮縣警局表示，即日起林姓隨扈歸建吉安警分局、縣長徐榛蔚的官姓隨扈歸建花蓮分局，懲處部分等檢察官偵辦結果再議，是否涉及不法配合檢方偵辦。花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬說，以證人身分傳喚兩警到庭說明，尚未列被告。

警政署並強調，安全警衛人員應堅守行政中立，遵守執勤紀律，以保護警衛對象為任務，不得從事與安全警衛無關事項；此案件將做為案例教育。

二日當天葉春蓮在台下嗆傅「通匪」，傅崐萁一聲令下「來來來，我們請警察來排除好嗎？交給警察人員處理！」站在舞台下方側邊的傅崐萁、徐榛蔚的林姓及官姓隨扈，立刻協助將葉老師推離現場。

立委李柏毅昨質疑，傅崐萁隨扈淪為私人打手，要求內政部、警政署徹查。李說，傅在立院霸凌還不夠，竟指揮隨扈拖走葉老師，民主在花蓮王的地盤難道也只能屈服？花蓮一言堂「只許舔共者生存，卻容不下一句批評？」

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