竹市雙罷免二階連署 首日逾4千份

新竹市雙罷免二階連署開跑，首日收到鄭正鈐與高虹安罷免連署書各二千份以上。 （林志潔服務處提供）

2025/03/07 05:30

下架鄭正鈐、高虹安 13處實體連署站同步開放 市民參與踴躍

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免鄭正鈐、高虹安第二階段連署活動昨天開跑，包括民進黨竹市黨部及九名市議員和立院總召柯建銘服務處，以及陽明交大法律學者林志潔服務處共十三處實體連署站，同步開放市民連署，第一天就吸引不少市民前往連署，且已收到鄭正鈐與高虹安各超過兩千份連署書，市民參與連署情況踴躍。

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罷團︰對抗停滯與迂腐的戰鬥

新竹市雙罷免案領銜人戴振博指出，昨天起就進入罷免第二階段關鍵六十天。這不只是罷免連署，更是一場對抗新竹停滯與迂腐的戰鬥。新竹市的區域立委鄭正鈐不僅對竹市毫無貢獻，甚至在立法院會期中跑到中國與中共政協主席王滬寧見面，回國後鄭正鈐在立法院便推動各式各樣違憲法案，相信背後的操弄台灣力量已經很清楚。

而新竹市市政停滯，自由車場施工品質不佳導致裁判長受傷、幕僚涉及圖利廠商，市長高虹安貪污一審判刑七年四個月被停職，甚至還敢「代理」出國的代理市長邱臣遠跑行程，市府局處首長還得在門口恭迎被停職市長，市政成個人秀場，人民的聲音被忽視。

戴振博說，這不是科技之都該有的樣子，新竹市值得更好的未來，而罷免是行使公民權利，真正的目標是讓國家重新前進！Reset、Restart！每份連署書，都是人民的期待，每個簽名，都是對停滯的吶喊，呼籲市民簽下罷免連署書，下架賣台鄭正鈐、下架貪污高虹安，守護新竹、守護台灣的民主自由。

昨天也收到鄭正鈐及高虹安各超過兩千份連署書，各實體站都有志工協助填寫連署書，第一階段已連署者者，都可再站出來連署，且軍公教人員第二階段可參與連署。

林志潔服務處 提供Uber外送

林志潔服務處也主動出擊，採Uber外送服務模式，只要有機關團體不便出門參與連署，服務處志工將提供外送教學服務，除快遞連署書，也會有志工協助填寫教學，讓想參與連署卻要上班工作的公司行號或機關團體，可利用休息時間填寫連署書。可私訊或電洽：03-542-2546。

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