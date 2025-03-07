為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傅崐萁訪港團員被捕 陸委會籲港府說明案情

    立法院國民黨團總召傅崐萁今年二月前往香港參加旅展，同團陳慧芝涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。陸委會主委邱垂正昨受訪表示，希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能盡快對外說明案情。（記者塗建榮攝）

    立法院國民黨團總召傅崐萁今年二月前往香港參加旅展，同團陳慧芝涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。陸委會主委邱垂正昨受訪表示，希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能盡快對外說明案情。（記者塗建榮攝）

    2025/03/07 05:30

    〔記者陳鈺馥、鍾麗華、王錦義／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今年二月前往香港參加旅展，同團陳慧芝涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。陸委會主委邱垂正昨受訪表示，希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能盡快對外說明案情，保證陳女士的司法人權，避免再度傷害台港民間交流。

    邱垂正盼勿傷害台港交流

    邱垂正談及，陸委會已啟動急難救助機制，協助家屬了解案件，希望港府有關機關整個程序完成後，能夠盡快對外說明案情，讓大家了解事實。邱並說，拘捕原因是以刑法洗錢罪名，沒有國家安全事由，不過仍要由香港有關單位說明清楚，保障當事人司法人權。

    徐榛蔚稱縣府有派員協助

    花蓮縣長徐榛蔚昨對此表示，在機場得知此事，縣府觀光處科長、陸委會人員都一起協助，也透過當地議員協助了解原因，二月十九日輾轉得知是陳女先前案件，還在偵訊。

    陸委會發言人梁文傑說，二月十八日晚上十時該團抵達香港後，陸委會駐港辦事處人員隔天上午十一時收到該團人員告知出事，港處人員向香港警署詢問，花蓮兆豐農場也透過管道替這名女主管聘請律師，開庭時港處人員有去聆聽，三月七日會再開庭，若未保釋，四月十七日會正式開庭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播