傅崐萁訪港團員被捕 陸委會籲港府說明案情

立法院國民黨團總召傅崐萁今年二月前往香港參加旅展，同團陳慧芝涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。陸委會主委邱垂正昨受訪表示，希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能盡快對外說明案情。（記者塗建榮攝）

2025/03/07 05:30

〔記者陳鈺馥、鍾麗華、王錦義／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁今年二月前往香港參加旅展，同團陳慧芝涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。陸委會主委邱垂正昨受訪表示，希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能盡快對外說明案情，保證陳女士的司法人權，避免再度傷害台港民間交流。

邱垂正盼勿傷害台港交流

邱垂正談及，陸委會已啟動急難救助機制，協助家屬了解案件，希望港府有關機關整個程序完成後，能夠盡快對外說明案情，讓大家了解事實。邱並說，拘捕原因是以刑法洗錢罪名，沒有國家安全事由，不過仍要由香港有關單位說明清楚，保障當事人司法人權。

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徐榛蔚稱縣府有派員協助

花蓮縣長徐榛蔚昨對此表示，在機場得知此事，縣府觀光處科長、陸委會人員都一起協助，也透過當地議員協助了解原因，二月十九日輾轉得知是陳女先前案件，還在偵訊。

陸委會發言人梁文傑說，二月十八日晚上十時該團抵達香港後，陸委會駐港辦事處人員隔天上午十一時收到該團人員告知出事，港處人員向香港警署詢問，花蓮兆豐農場也透過管道替這名女主管聘請律師，開庭時港處人員有去聆聽，三月七日會再開庭，若未保釋，四月十七日會正式開庭。

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