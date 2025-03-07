民團揭露：中共4戰術 弱化台灣防衛決心

台灣資訊環境研究中心（IORG）昨發表去年度重要研究調查成果，指出中共利用資訊操弄，透過四大戰術，放大台灣特定政論節目、國軍退將及名嘴說詞，在台擴散「國防失敗論」、「疑美論」等觀點，企圖降低台灣民眾防衛決心。（路透檔案照）

2025/03/07 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣資訊環境研究中心（IORG）昨發表去年度重要研究調查成果，指出中共利用資訊操弄，透過四大戰術，放大台灣特定政論節目、國軍退將及名嘴說詞，在台擴散「國防失敗論」、「疑美論」等觀點，企圖降低台灣民眾防衛決心。

放大特定政論節目 擴散疑美論

IORG昨在「地緣政治及中共資訊操弄下的台灣韌性」線上論壇指出，中共對台灣進行資訊操弄的背景出於其併吞台灣的野心，透過抹黑台灣民主、貶抑台灣同盟、分化台灣社會並塑造「說好中國故事」等宣傳，建構符合中國利益的另類世界觀、消除台灣主體性，最終致使降低台灣民眾的民主認同，削弱台灣人民自主自衛的能力、意願與決心，並降低對威權的抵抗力。

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IORG將中共資訊操弄戰術分為四大類，包括透過各大社群平台的「代理宣傳，平台操弄」，以官宣或協同造假方式創造敘述；以及瞄準台灣內部輿論，「緊跟時事，製造爭議」，放大社會分裂並強化特定敘事；甚至愛用台灣特定政論節目的國軍退將、名嘴「以台批台」，呼應中共敘事；最後藉由中國「官方詮釋」，形塑「少數台獨人士煽動戰爭」、「台灣社會已無法對話」或以血濃於水、同文同種等方式煽動情緒。

IORG並分析，中共資訊操弄主要的論述方向，包括傳播「台灣失敗論」、「疑美論」，透過如烏俄戰爭、川澤口角等時事議題，宣傳「台灣無法或不應透過自我防衛能力抵抗」的認同，持續放大特定國軍退役將領、名嘴針對台灣國防議題的言論，意圖削弱民眾對國軍的信心，將社會切割成「想上戰場／不想上戰場」，並把台灣國防議題簡化為「美國會否幫助台灣」，合理化中共軍事行動，企圖打擊台灣防衛決心，甚至弱化台灣國防實力、台美互信關係。

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