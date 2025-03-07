郭育仁：中國兩會有「巨大川普陰影」

中國正在召開「兩會」，國策研究院副院長郭育仁昨表示，中國兩會有「非常巨大的川普陰影」，可以看到非常多急於因應川普衝擊的策略。（法新社）

2025/03/07 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國「兩會」開幕，國策研究院副院長郭育仁昨表示，中國兩會有「非常巨大的美國總統川普陰影」，不再只像過去歌功頌德，可以看到非常多急於因應川普可能衝擊中國整體發展的策略。

國策研究院昨舉行「二○二五中國兩會與台、美、中變局」座談會，國策院董事長兼院長田弘茂致詞表示，美國總統川普上任迄今已提出具衝擊力的政策，美中關係的演變及牽涉美對台新的政策，都是台灣生存發展最關心的議題。

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郭育仁說，美國過去四年的全球戰略格局，相較中國多處於被動狀態，但川普上台後已凸顯出美國在國際戰略格局，安全、經貿、科技皆具有絕對優勢地位；短短一個月來，世界格局已開始有結構性重大改變。他直言，這次中國兩會有「非常巨大的川普陰影」，不再只像過去歌功頌德，可以看到非常多急於因應川普可能衝擊中國整體發展的策略。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳以貿易、科技及台灣「三Ｔ」理論指出，拜登時期美中關係只存在貿易戰、科技戰，顯然未把台灣問題與其他Ｔ相結合。以當時全球布局而言，美台之間則不存在貿易和科技問題，可維持相對穩定且可預測的關係；但當前美中台關係和全球布局的邏輯已經整個改變。

張五岳：美中台出現新格局

張說，北京一定會更加運用「台灣」議題與美交涉，美台之間也面臨貿易問題，美中台關係已出現嶄新的格局，台灣必須要審慎因應。另外，雖然依例中國從未在總理年度工作報告呈現對台政策，一萬六千多字的報告中，涉台描述僅約一百三十餘字，不足一％，但仍可見到中國加上「堅決」字眼，可解讀為加強反獨力道；去年僅提到「融合發展」，今年則談及「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」、「推進祖國統一」，可理解為對美中新型貿易科技戰開打、兩岸經貿也逐步脫鉤的應對。

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