田弘茂：台積帶頭 促進台美產業整合

國策院院長田弘茂強調，美國知道AI和半導體產業離不開台灣，因此台積電為台美關係的未來鋪成了很好的道路，帶頭促進台美各項產業的整合。（路透）

2025/03/07 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國策院院長田弘茂昨於國策院「台、美、中三角關係發展」座談會指出，美中關係的對抗「是無解的」，兩者關係只會更壞、不會更好，不僅牽涉權力爭霸問題，更是意識形態的對立。他認為，美國總統川普在國內經濟復甦、烏俄戰爭結束後拉攏俄羅斯、疏遠中國，並鎖定未來幾年將在戰略層級全力對抗中共。

「我們是要感謝台積電的」，田弘茂強調，美國知道AI和半導體產業離不開台灣，因此台積電為台美關係的未來鋪成了很好的道路，帶頭促進台美各項產業的整合。川普為在戰略模糊下維持對中國的「雙重嚇阻」能力，可以預期將想盡各種辦法，協助強化台灣軍工產業、科技產業及能源產業發展。台美之間的未來和關係是很好的，不如外界所想的悲觀。

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淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，台灣的戰略地位與烏克蘭完全不同，對美國而言，俄羅斯的威脅並非立即，但太平洋卻可能直接遭遇解放軍，因此他不太認為美國會放棄台灣。他指出，近年台美安全合作計畫仍將繼續執行，從美國將領出席我國漢光演習兵推，也可看出台美軍事關係相對穩定。

林文程：美台關係回歸戰略模糊

馬準威說，台灣增加國防開支的誠意與努力，和川普政府所強調的軍費提升方向一致。他認為，儘管短期內難以完全達成美方所期待三％、五％、十％的軍費GDP佔比，但台灣的「誠意跟努力方向一致」，可預期台美軍事合作交流未來將持續強化。

中山大學中國與亞太所特聘教授林文程表示，美台關係未來將回歸「戰略模糊」的狀態，但台灣的戰略價值仍然極高，涉及全球霸權競爭，美國不會輕易讓台灣落入中國掌控，再加上美國朝野對中國採取強硬態度已成共識，反華立場跨越黨派，無論是共和黨或民主黨，都一致支持台灣，台灣未來仍佔據一定戰略優勢，但也須審慎應對美中競爭所伴隨的變局。

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