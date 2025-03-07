新聞分析》台積電 中國狀況外

台積電擴大對美投資，不只是台灣的大事，從晶片戰爭的角度，對中國尤其至關重大。但是從中國商務部、外交部、甚至國台辦的舉措看來，諸多跡象顯示他們事前並未能精準取得事態進度。（彭博）

2025/03/07 05:30

記者鄒景雯／特稿

台積電決定以至少一千億美元在未來四年增加在美投資，並由美國總統川普三日於白宮共同召開記者會，這個歷經密集談判的結果，對於中國政府來說是顆震撼彈。由於事前未能充分掌握情報，亦無從提早因應準備，因此在訊息傳出後，「狀況外」的複雜效應更形擴大。

川普執行他的MAGA（Make America Great Again讓美國再次偉大）計畫，向來是直白的陽謀，沒有多大的彎彎斡斡。川普一．○的時代如此，現在二．○開展更是。對於台灣來說，早自其競選階段以來，川普公然的刺耳言論，例如「台灣偷走了美國的半導體生意」，即多次釋於其口，可謂到了口不擇言的地步。台灣的待遇當然不是單例，其他如歐盟、加拿大、墨西哥、巴拿馬、格陵蘭等等，面對川普衝擊只多沒少，烏克蘭的頂撞更是壯烈，沒被點名的，恐怕需要懷疑一下自己的價值是否不夠格。這正是非常典型的川普風格。

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打開天窗說亮話，其實是在喊話、示警「盟邦」盡快調整姿勢並就戰鬥位置；反觀他處理「敵人」，則有點口蜜腹劍，川普一再宣稱習近平是好朋友，語調軟則軟矣，但是二十％關稅，時間一到直接加碼開徵，毫不拖延，哪有一點點的客氣。兩相對照，可以持續聽其言觀其行。由於多番點名台灣，賴清德政府在去年十一月川普當選總統後，就已經低調著手先期部署，動員有關部會盤點關鍵項目，直接找產業界諮詢對話，建立官民之間的合作協防，進而與上任後的川普政府合作溝通，想方設法創造台美兩國新階段的共同利益。昨天，賴總統與台積電董事長魏哲家在總統府的記者會，有其脈絡可循。

台積電擴大對美投資，不只是台灣的大事，從晶片戰爭的角度，對中國尤其至關重大。但是從中國商務部、外交部、甚至國台辦的舉措看來，諸多跡象顯示他們事前並未能精準取得事態進度，而是在事發後的第一時間才開始緊急進行事況的了解，以及對中國晶片取得的影響評估。對岸十分擔心今後中國繞道晶片出口管制的路徑將嚴重受阻。而台積電協議的達成，也顛覆了二月二十八日美烏未能簽署稀土協議所給予中國的想像，也就是換北京「上身」，不能再繼續「看好戲」。

在此之前，中國一直在使力是否能複製「美俄模式」的可能，即美國直接找俄羅斯談判，不必讓烏克蘭上桌，但能逕行決定烏俄必須執行停戰協議，若能成為最後的事實，則未來可以套用在解決海峽兩岸歧見上，由美國與中國完成共識，台灣即不能置喙，只有被動接受一途。北京一廂情願的如意算盤之一甚至是，美國只要能夠確立台灣的主權屬於中華人民共和國，他們可以同意台灣非武裝化、或中立化，使美國不必捲入戰爭，而能在此間取得最大利益。

從這個角度看，台積電適時提供川普這份美國史上最大單項外國直接投資的風光政績，給台灣帶來的綜合效益，不只是經濟上的，更是政治上的。影響所及，則是不折不扣國家安全範疇的加分。

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