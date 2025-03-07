張秉鈞褫奪公權 解職基市議員

張秉鈞（資料照）

2025/03/07 05:30

詐助理費判1年11月定讞 緩刑5年

〔記者張文川、盧賢秀／綜合報導〕民進黨籍基隆市議員張秉鈞與父親、前市議員張錦煌，被控利用人頭詐領助理費各一一九萬、九六二萬元，二審高等法院考量父子皆坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，維持一審判決，依利用職務上機會詐取財物罪判張秉鈞一年十一月、張錦煌二年徒刑，皆緩刑五年、褫奪公權四年；僅張秉鈞提上訴，最高法院昨駁回定讞。

父判2年定讞 緩刑5年

雖確定獲緩刑，張無須入獄，但褫奪公權自判決確定日起生效，依地方制度法規定，張秉鈞自即日起須解除市議員職務。張秉鈞說，等收到判決書後再回應。

請繼續往下閱讀...

基市議會指出，依地制法第八十一條規定，縣市議員等民意代表因辭職、去職或死亡，缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時才要補選，若剩餘任期不足二年且缺額未達總名額二分之一時，不需補選。另依選舉罷免法，經法院判決當選無效確定的案件，才由落選頭遞補，本案沒有遞補問題。

判決指出，張錦煌擔任市議員期間，與妻子陳瓊茹利用吳姓男子及張的陳姓親戚當人頭助理，張秉鈞接棒當選議員後，沿用吳男、陳男當人頭助理。父子兩代議員自二○○九年七月到二○二二年三月被查獲為止，各詐領助理補助費九六二萬餘元、一一九萬餘元。

一審基隆地院認為，張家父子皆坦承犯行並主動繳回犯罪所得，依職務詐財罪判張秉鈞一年十一月，緩刑五年，並向公庫支付八十萬元、義務勞務一二○小時。張錦煌判兩年徒刑、緩刑五年，支付公庫一百萬元；陳瓊茹判刑一年十一月、緩刑五年，支付公庫六十萬元。

張家父子上訴二審，高院維持原判。張秉鈞繼續上訴，最高法院駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法