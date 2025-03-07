國民黨推反廢死公投 盼綁罷綠委投票

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/07 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨計畫推出「反廢死」公投，配合罷免送件期程，欲將罷免投票日綁定今年八月廿三日的公民投票日。根據推算，民進黨立委罷免案，因全數案件在第一階段增加十天的補件期，綁定公投的機會較高；至於國民黨立委罷免案，若連署期程短或審定速度快，相關罷免案恐無法綁定公投，必須在八月廿三日前完成投票。

今年8月23日為法定公投日

「公投法」規定，公民投票日定於八月第四個星期六，自二○二一年起，每兩年舉行一次，依此推算，今年公投日期為八月廿三日。此外，「公職選罷法」第八十七條規定，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後廿日起至六十日內為之，該期間內有其他各類選舉時，應同時舉行投票。

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針對公投綁罷免議題，中選會副主委陳朝建表示，公投為對事投票，與對人所為之選舉或罷免仍有不同，其餘涉及假設性問題部分，選務機關不予以評論或回應。

前中選會主委、憲政學者陳英鈐受訪則說，二○一九年「公投法」修法時，並未排除公投與其他選舉或罷免一起舉行，「選罷法」也明定有其他各類選舉時，應同時舉行投票，因此公投與罷免同一天舉行理論上可行，但實際仍要看各個罷免案送件狀況。

以民進黨立委吳思瑤罷免案推算，該案三月五日收到中選會補件函文，若補件成功，最晚三月十六日啟動第二階段連署，五月十五日前必須遞交連署書，再經選委會四十日查對及十天補件期，該案最晚七月四日成立，投票日期預計落在七月廿四日至九月二日之間，公投綁罷免機會高。

若以國民黨立委傅崐萁罷免案來試算，該案於三月六日啟動第二階段連署，最晚於五月五日必須提交連署書，主辦選委會應於四十日內查對，中選會最晚必須在六月十四日完成審定，加上十天補件期限，該案最晚於六月廿四日成案，投票日期則落在七月十四日至八月廿三日，若中間連署期程縮短，或審定速度快、無需補件，該罷免案與公投同日投票機率較小。

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