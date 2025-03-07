為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷傅崐萁等32藍委 2階連署起跑

    花蓮公民團體《微光花蓮》發起的罷免傅崐萁二階段連署正式啟動。（記者王錦義攝）

    花蓮公民團體《微光花蓮》發起的罷免傅崐萁二階段連署正式啟動。（記者王錦義攝）

    2025/03/07 05:30

    13罷團已赴中選會領表

    〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免烽火連天，迄今共有卅二位國民黨立委罷免案一階過關，截至昨日已有十三個罷免團體赴中選會領表，包含桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；竹市鄭正鈐；苗栗陳超明；台中江啟臣；南投游顥、馬文君；台東黃建賓；花蓮傅崐萁，為期六十天的第二階段罷免連署正式起跑。

    12件罷綠委待補件

    全國有卅二件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有十二件民進黨立委罷免案待補件。罷免民進黨立委吳思瑤的團體昨天到中選會補件，共遞交二八三九份提議書。罷免國民黨立委牛煦庭、萬美玲、邱若華與江啟臣等四個罷團也至中選會領取連署人名冊格式，進入二階連署。

    領銜罷免牛煦庭的陳先生表示，他們對牛煦庭沒有仇也沒有恨，只是覺得失望以及無奈，因此決定集結罷免，因為他們值得更好的立委。他也說，第二階段策略就是遍地開花，會在桃園街頭布設站點，請桃園鄉親與他們共同努力連署六十天，攜手進入投票第三階段，達成光復桃園六區全罷目標。

    「台灣不好，桃園當然也不會好。」領銜罷免萬美玲的鄧先生說，他們既是桃園市民，更是中華民國台灣的一份子，萬美玲傷害了台灣、更傷害了桃園，他們當然要罷免他。他呼籲，台灣是台灣人的台灣，不屬於任何政黨，面對中共的文攻武嚇，台灣人、桃園鄉親更要站出來罷免這些舔共不適任立委。

    領銜罷免邱若華的林先生指出，他們相信選舉是選賢與能，罷免則是要去蕪存菁，而這次罷免可以淘汰中共同路人。他強調，「桃六刪邱」團隊對邱若華並無私怨，會提出罷免，是因為她每次的投票和簽署，都只是跟隨著黨意向中共示好，影響台灣的民生發展，一次又一次的背叛了選民的期待。

    此外，罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮昨提到，至今未收到補件公文，並在中選會門口高喊「中選會趕快把公文還給我」。對此，中選會嚴正駁斥，指李姓領銜人自己因故未收件，郵政機關因此未完成遞送程序，早已轉為法定的寄存送達，且選務機關也告知該公函已在南門郵局，依法完成送達程序，其卻稱未收到，與事實不符。

    傅崐萁#罷免#藍委/span〉

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播