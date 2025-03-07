罷傅崐萁等32藍委 2階連署起跑

花蓮公民團體《微光花蓮》發起的罷免傅崐萁二階段連署正式啟動。（記者王錦義攝）

2025/03/07 05:30

13罷團已赴中選會領表

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免烽火連天，迄今共有卅二位國民黨立委罷免案一階過關，截至昨日已有十三個罷免團體赴中選會領表，包含桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；竹市鄭正鈐；苗栗陳超明；台中江啟臣；南投游顥、馬文君；台東黃建賓；花蓮傅崐萁，為期六十天的第二階段罷免連署正式起跑。

12件罷綠委待補件

全國有卅二件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有十二件民進黨立委罷免案待補件。罷免民進黨立委吳思瑤的團體昨天到中選會補件，共遞交二八三九份提議書。罷免國民黨立委牛煦庭、萬美玲、邱若華與江啟臣等四個罷團也至中選會領取連署人名冊格式，進入二階連署。

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領銜罷免牛煦庭的陳先生表示，他們對牛煦庭沒有仇也沒有恨，只是覺得失望以及無奈，因此決定集結罷免，因為他們值得更好的立委。他也說，第二階段策略就是遍地開花，會在桃園街頭布設站點，請桃園鄉親與他們共同努力連署六十天，攜手進入投票第三階段，達成光復桃園六區全罷目標。

「台灣不好，桃園當然也不會好。」領銜罷免萬美玲的鄧先生說，他們既是桃園市民，更是中華民國台灣的一份子，萬美玲傷害了台灣、更傷害了桃園，他們當然要罷免他。他呼籲，台灣是台灣人的台灣，不屬於任何政黨，面對中共的文攻武嚇，台灣人、桃園鄉親更要站出來罷免這些舔共不適任立委。

領銜罷免邱若華的林先生指出，他們相信選舉是選賢與能，罷免則是要去蕪存菁，而這次罷免可以淘汰中共同路人。他強調，「桃六刪邱」團隊對邱若華並無私怨，會提出罷免，是因為她每次的投票和簽署，都只是跟隨著黨意向中共示好，影響台灣的民生發展，一次又一次的背叛了選民的期待。

此外，罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮昨提到，至今未收到補件公文，並在中選會門口高喊「中選會趕快把公文還給我」。對此，中選會嚴正駁斥，指李姓領銜人自己因故未收件，郵政機關因此未完成遞送程序，早已轉為法定的寄存送達，且選務機關也告知該公函已在南門郵局，依法完成送達程序，其卻稱未收到，與事實不符。

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