民團23小時朗讀立院公報 重現藍白惡審預算

經民連等民團昨起透過接力朗讀立法院公報，讓民眾了解藍白如何透過預算審查癱瘓國家。（記者方賓照攝）

2025/03/07 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委大砍今年度中央政府總預算，台灣經濟民主連合等民團昨起在立法院外舉辦「荒謬再現」行動，以廿三小時接力方式，朗讀立院總預算審查院會公報紀錄，重現藍白如何透過預算審查癱瘓國家、踐踏民主。

羅宜︰近千項提案表決 全禁討論

台灣公民陣線執委羅宜指出，在國民黨團總召傅崐萁集團的主導下，藍白立委用極度荒謬的方式，大幅刪、凍今年度中央政府總預算。今年一月十七、廿、廿一日院會進行總預算二、三讀審議程序，其中十七日院會中，在九三九億元的通案刪減前，每個政黨只能發言五分鐘。

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羅宜說，一月廿日、廿一日，一○六八億元的各項刪減與一六○七億元的各項凍結，完全禁止正反意見發言討論，直接進行近千項的提案表決。整個程序不僅「未議而決」，將國會合議制民主秩序摧毀殆盡，更有臨表決前抽換提案，表決通過後再撤回提案，立委搞不清當下在表決哪個提案等荒謬情形，至今立法院也無法確認全部加總的總刪減數額為何。

為表達對傅崐萁集團的抗議，羅宜並宣布，他們將比照過去於群賢樓前朗讀服貿與貨貿協議開放清單的方式，由公民代表接力朗讀今年中央政府總預算案的各項提案與決議，連續兩天從上午九點半到晚上九點，共有四十六位朗讀者，預計讀完上萬頁的紀錄公報。藉此行動證明，擁有權力的藍白立委在傅崐萁的主導下，以荒謬的方式大幅刪、凍數千億預算。

11日論壇 分析各項刪凍決議

經民連智庫召集人賴中強表示，他們將於十一日舉行公民論壇，邀學者專家、公民團體，分析此次立法院各項刪除、凍結決議，說明將對未來政府運作、人民權益、各行各業及民主人權價值的衝擊。

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