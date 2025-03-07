財部提「財劃法分配公式」 多數縣市支持╱僅台北市、新竹市 挺立院三讀版本

財部統籌稅款分配公式指標及權重

2025/03/07 05:30

邀地方政府討論財劃法 獲三共識

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部與主計總處昨邀集地方政府及學者專家討論財劃法，財政部表示，此次會議有三共識，包括「財權」要隨「事權」調整；擴大統籌稅款規模，且優先滿足基準財政收支差額；分配公式納入財政努力及基本建設指標。財政部也提出分配指標及權重，除台北市及新竹市支持立法院三讀版本外，多數地方政府支持財政部規劃。

財政部國庫署長陳柏誠轉述，針對財劃法修正案三讀版本，主計長陳淑姿會中說明，中央財源大減三七五三億元，嚴重衝擊施政量能，相關事權、支出及補助款須配合調整。陳淑姿會後表示，財劃法已三讀，中央盡量讓利，也要討論有些事權是否移到地方。

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主計總處公務預算處長許永議說明，今年歲出預算三．一兆元，扣掉法定支出只剩一．三兆元，但近來國際情勢變化，國防支出不能減，若要中央釋出三七五三億元，其餘預算須刪減三十七％，政府業務很難維持，中央要先自救自保，今年計畫型補助款二九一○億元勢必檢討，包括TPASS、育兒津貼、租金補貼等可能受影響，一般性補助款及事權調整也要討論。

先滿足基本收支差短 與會者多認同

陳柏誠指出，會議有三點共識，首先，稅收劃分應併同事權劃分及支出調整考量，與會者也多主張「財權」要隨「事權」調整，檢討地方自治事項及事權劃分，並考量權責相符及財政紀律。另，多數與會者認同擴大統籌稅款規模，且優先滿足基準財政收支差額及搭配財源保障機制，並納入財政努力誘因及考量基本建設需求。

至於財政努力及基本建設分配指標及權重，財政部初步規劃，財政努力方面，營利事業營業額占二十％、財產稅努力六十五％、非稅收入努力十五％；基本建設方面，土地面積占三十％、人口數三十％、工業人口二十％、農林漁牧人口十％、農林漁牧產值十％，但農牧用地以一．五倍、老幼人口以一．二倍、離島土地及人口以二倍計算。

陳柏誠表示除台北市及新竹市明確表達支持三讀版本，新北市希望提供試算結果再表達意見外，多數縣市支持財政部規劃。他說，先滿足基本收支差短，再考量財政努力及基本建設需求，大家對此很有共識，若財劃法覆議有好的結果，有機會讓分配機制更完善，「就可以動起來」。

財政部昨邀集地方政府及學者專家討論財劃法。（財政部提供）

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