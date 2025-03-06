國民黨反制大罷免 立院提案推反廢死公投

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）昨邀集遭罷免連署通過第一階段的藍委研商反罷免策略，會後與書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）受訪。（記者廖振輝攝）

2025/03/06 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕為反制大罷免，立法院國民黨團總召傅崐萁昨天邀集罷免連署通過第一階段的國民黨立委研商反罷免策略。傅崐萁會後透露，國民黨將提出的公投案與人民息息相關；據了解，國民黨團將透過立法院提案「反廢死公投」，但是否綁罷免一同投票，黨團幹部則表示由中選會決定。

綁罷免投票？ 國民黨團︰中選會決定

現行「公投法」規定，公民投票日定於八月第四個星期六，自二○二一年起，每兩年舉行一次，依此推算，今年公投日期為八月廿三日。如果要趕上八二三的公投日投票，國民黨若現在開始連署公投案根本來不及，因此將根據公投法第十五條第二項規定：立法院針對「重大政策之創制或複決」之事項，認有提出公投者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後十日內，交由主管機關辦理公民投票。

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立法院去年三讀通過憲法訴訟法、選罷法爭議修法，已有民眾向中選會提出四案公投提案，訴求廢止修法內容，傅崐萁表示，這些都是攻擊在野黨的案子，國民黨不怯戰也不畏戰，也會勇敢來應戰，提出與全國人民息息相關的公投案，「對於公投和惡罷，我們會勇敢跟賴清德應戰到底」。

對於是否推出反廢死公投，傅崐萁表示，討論的議題非常多，最終黨團凝聚共識後，會讓國人了解；對於是否不只一個公投，傅崐萁說，正在討論當中。

與會立委表示，現在連署公投來不及，但可能還是會做，看是否有其他公投案。會中討論比較有共識的就是反廢死，當然也有人提其他題目，但目前為止還是主推反廢死，是不是要多增加其它公投案，都還要再討論。

對於公投是否綁罷免投票，與會立委表示，那是中選會決定，而中選會一定是看民進黨怎麼做，民進黨覺得有利就公投綁罷免，覺得沒利就不會綁，這不是國民黨的主場，國民黨無法決定，但綁與不綁，國民黨都要推反廢死公投。

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