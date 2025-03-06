學者︰台灣未廢死刑 公投無法改變法律

憲政學者陳英鈐表示，立法院僅能就重大政策提案公投，由於台灣現行法律已有死刑制度且並未廢除死刑，重大政策公投必須在法律允許範圍內提出，因此無法透過此方式改變法律。（資料照）

2025/03/06 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕為反制大罷免，國民黨團擬採立法院提案「反廢死公投」。前中選會主委、憲政學者陳英鈐受訪表示，重大政策公投必須在法律允許的範圍內提出，若國民黨的反廢死公投是針對現行廢死政策提案會有問題，不過就算提案有爭議，根據「公投法」第十五條規定，立法院提出的公投案，中選會不能審查、只能辦理。

立院提出公投案 中選會只能辦理

現行「公民投票法」第十五條第二項規定，立法院對於第二條第二項第三款（即重大政策之創制或複決之事項），認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後十日內，交由主管機關辦理公民投票，不適用第九條至第十三條、第十七條第一項第三款及第十九條規定。

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對於國民黨團擬提案反廢死公投，陳英鈐表示，立法院僅能就重大政策提案公投，由於台灣現行法律已有死刑制度且並未廢除死刑，重大政策公投必須在法律允許範圍內提出，因此無法透過此方式改變法律。

他強調，國民黨團不能藉此挑戰大法官一一三年憲判字第八號，若公投提案針對現行廢死政策將會有疑義，最終仍需看相關提案的文字內容。

陳英鈐也提到，「公投法」第九條至第十三條、第十七條第一項第三款及第十九條，主要規範中選會的審查權，換言之，立法院提出的公投案，就算中選會認為相關提案有問題，中選會只能依法辦理、不能審查，因為現行法規明定中選會對該案不具有提案審查權。

輔大學士後法律系助理教授姚孟昌表示，反廢死議題涉及人民生命權、訴訟權，屬於法律保留事項，也就是說，一定要通過國會的立法，相關議案才能夠制定；他質疑，國民黨目的到底是要反廢死，還是要達成其他政治企圖。

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