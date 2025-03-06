葉霸：不接受傅道歉 除非停止親共賣國

花蓮退休老師葉春蓮表示，不接受傅崐萁的道歉，除非他撤除立法院那些違憲、不合理提案，停止親共賣國。（民眾提供）

2025/03/06 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮退休老師葉春蓮二日當面批判立委傅崐萁通匪、愚弄人民，遭工作人員粗魯的架離，引爆怒火，葉春蓮昨到花蓮警分局說明，她表示沒有要原諒傅崐萁，不接受他的道歉，除非他撤除立法院那些違憲、不合理提案，停止親共賣國。

至於將葉春蓮拖拉出去的國民黨花蓮黨部副主委余明火，遭民眾告發，余明火昨前往警局接受詢問。檢察官訊後，認為余姓被告涉犯強制罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知一萬元交保。

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葉春蓮昨在學生陪同下，以證人身分到分局說明當天狀況，面對記者詢問是否要接受傅崐萁的道歉？葉老師說，那個不重要，「你問你自己會接受嗎？」

花崗校友、公益團體好人會館創辦人黃榮墩說，葉老師是花蓮獨特的存在，這次的動作嚴重傷害花蓮人感情，網路上那些說老師鬧場的根本亂扯，老師是很多花蓮人受過幫忙的長輩，就像阿公阿嬤爸爸媽媽一樣的感情；傅崐萁的道歉方式簡直是在污辱人，身在美國、法國各地學子聽到老師新聞，都打電話回來關心。

有民眾質疑當天花蓮警方在旁無視工作人員對葉老師動粗？花蓮警分局指出，當天是室內集會，場內沒有警察，場外有陳抗活動，有派警方維持秩序，工作人員回報裡面有吵鬧，警方過去時，葉老師已經在門外，議員吳東昇已經把情緒激動及推拉的支持者隔開。

民進黨議員胡仁順質疑，DM上明明是植樹節贈樹苗活動，什麼叫做國民黨閉門會議？他還原當天畫面，現場支持者在傅崐萁說出「這就是民進黨」煽動下高喊「離開、離開，出去」，傅則在台上繼續說：「來、來，我們請警察同仁幫忙一下」，之後就有多名工作人員小跑步上前圍住葉老師，還有傅的支持者怒罵，傅崐萁就是下命令的人，講概括承受是在推卸責任。

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