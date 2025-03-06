司徒文：台灣需提高國防預算

前美國在台協會臺北辦事處處長司徒文昨認為，台灣應「備戰以避戰」，任何提出與中國和平交往的人，都要意識到代價為何。（記者陳志曲攝）

2025/03/06 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國準國防部次長柯伯吉重申台灣軍費應提升至接近GDP（國內生產毛額）的十％，且對台灣國會刪減軍費「深感不安」。美國在台協會（AIT）前處長司徒文昨認為，台灣應「備戰以避戰」，任何提出與中國和平交往的人，都要意識到代價為何。

司徒文昨於「二○二五TTX區域安全兵推」受訪表示，美國當今政府比較誇張，柯伯吉應是在強調台灣要提升自我防衛能力及國防投資，與美國總統川普態度相符合；他認為，台灣確實需要提高國防預算，也有許多需求，但台灣政府應有空間自行安排國家預算。

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司徒文也解讀參議員蘇利文抨擊台灣刪減國防預算是在「玩危險遊戲」的說法，他指出，中共併吞台灣的企圖清晰，問題在於國民黨等部分人士宣稱「美方支持不會來」、「台灣早晚成為中國的一部分」。

司徒文強調，台灣要備戰以避戰。香港的例子已經在眼前，「國安法」改變了香港的一切，人民被掐喉、無法遊行抗議，香港早已不是「一國兩制」，而是「一國一制」，中共不會允許中國的任何一部分擁有獨立思考。

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