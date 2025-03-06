中共持續增加軍費 學者：威嚇台灣、壓制美日

近5年兩岸軍費消長

2025/03/06 05:30

〔記者黃靖媗、陳鈺馥／台北報導〕中國政府昨日公布，今年編列軍費預算為一兆七八四六．六五億人民幣（約八兆台幣），台灣今年國防預算包含特別預算與非營業特種基金僅六四七○億元，相差約十二倍，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成分析，中共增加軍事預算的主要目的為鞏固對台施壓優勢，與壓制美國、日本等區域內潛在對手。

陸委會：密切關注共軍動態 妥慎應處

陸委會強調，政府捍衛國家主權與安全的決心堅定，不會在壓力下屈服，會持續密切關注中共軍事動態，並妥慎應處。

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李冠成表示，中共軍費過去幾年不斷以七％的幅度成長，如果中共武力犯台，進攻模式與手段將會變得更加多樣化，難以預測，讓台灣防衛壓力倍增；即便中共不對台全面進犯，也可以憑藉強大的軍事威懾力量迫使台灣屈服、削弱台灣的國家主權和國際地位。

李冠成：未增國防預算 恐誘中共侵台

李冠成指出，如果台灣無法及時增加國防預算、提升國軍防衛能力，中共可能在成本可控的情況下，輕易推動武力犯台計畫；台灣應試圖提升國防預算，增加自身軍事實力，也提高解放軍對台採取軍事行動的風險和代價。

李冠成說，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）曾經估算，中國實際軍事支出總額是官方預算的一．四倍，他認為，若將軍民兩用技術發展、軍工產業投資都算進去，實際支出比官方數字多出不只四成。

國民黨立委陳永康則認為，台灣與中國兩邊的實力、軍力結構、預算需求都不成比例，在增加國防預算時，不應先提買東西，而是要在「買東西」的專案內，優先培養年輕、專業的人才，向美國購買的眾多武器裝備才能有效發揮；建立能力可能要花費三年，建立量能可能要花八年至十年。

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