美準國防部次長柯伯吉：集中軍力 阻止台海發生衝突

美國國防部主管政策的次長提名人柯伯吉四日表示，台灣安全攸關美國利益，失去台灣對美國而言將是「災難」，五角大廈必須加速各項準備，集中軍事能力阻止台海衝突的發生。（法新社）

2025/03/06 05:30

遏制中國成為區域霸權 攸關美核心利益

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部主管政策的次長提名人柯伯吉四日表示，台灣安全攸關美國利益，失去台灣對美國而言將是「災難」，五角大廈必須加速各項準備，集中軍事能力阻止台海衝突的發生，確保有能力因應中國犯台的可能性。阻止中國成為區域霸權，攸關美國的核心利益。

嚇阻中國 台灣軍費應到GDP十％

柯伯吉在聯邦參議院軍事委員會的任命聽證會上強調，儘管台灣近年連續增加國防開支，但仍「遠低於」國內生產毛額（GDP）的三％，「我同意川普總統的觀點，台灣的國防預算應該提高到GDP的十％左右，或至少接近這個水準，並將重點確實置於防禦。」才能有效嚇阻中國入侵，避免戰爭。

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參院軍委會四日對柯伯吉的人事案舉行聽證會，軍委會主席韋克爾表示，美國應該加強台灣的防衛力量，將台灣變成「豪豬」，「台北正朝著這個方向努力。我們應該在東亞地區建立更強大的軍事足跡，我們應該加快最重要的武器項目以嚇阻中國。」

柯伯吉指出，美國在台灣議題上擁有重大國家安全利益，「失去台灣，或台灣的陷落，將對美國利益構成災難性影響。」目前美國對台政策，包括台灣關係法、六項保證以及數十年來的政策聲明，都明確展現台灣安全是美國重要利益。美國對台承諾已透過國防部將台灣列為「首要想定」（pacing scenario）而具體化。

柯伯吉說，即使台灣的地位對美國來說並非「生死攸關」，但美中之間的軍力對比已「急遽惡化」，朝有利於中國的方向發展，「我一直試圖提醒的是，我們必須集中心力，使我們的部隊能夠有效、合理地保衛台灣。台灣本身和日本也必須做得更多。」美國需要雙管齊下，一方面對台灣施加強化自身國防的壓力，同時也要盡力為台灣即時提供真正有效的防衛能力。

柯伯吉認為，美國應該將軍事能力、尤其是優先領域的相關能力，包括水面船艦、潛艦、飛彈防禦資產集中在阻止台灣衝突上，在衝突爆發時確保美軍能夠取勝。一旦他的任命案獲得確認，他將把台灣做為特別重點，加快和擴大台灣的能力，包括透過武器轉讓和軍售，協助台灣提高自衛能力。

準副國務卿藍道：台海和平優先要務

參院外交委員會四日也舉行副國務卿提名人藍道的任命聽證會。亞太小組主席芮基茲詢問藍道如何協助台灣抵抗中國威脅，藍道回應，川普已表明台海和平穩定為美國在印太地區的優先要務，美國堅決反對片面改變現狀，或以武力解決問題。藍道說，美國應與區域盟友合作，使各方瞭解中國或任一行為者片面破壞現狀，將使美國在內的全球面臨重大後果。

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