美參議員抨擊砍軍費「玩危險遊戲」》國民黨：符合台灣防衛需求 一向支持

美國聯邦參議員蘇利文點名國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。國民黨昨回應，國民黨支持適度、有效地增加國防預算與軍事投資，毫無疑義。（路透檔案照）

2025/03/06 05:30

〔記者施曉光、林欣漢、林哲遠／台北報導〕美國聯邦參議員蘇利文質疑台灣立法院刪減國防預算，並點名國民黨「玩危險遊戲」，美國準國防部次長柯伯吉也對立院刪減軍費感到非常不安；國民黨昨回應，強化國防是國民黨一貫秉持「2D戰略」的首要關鍵，國民黨支持適度、有效地增加國防預算與軍事投資，毫無疑義。

國民黨指出，應對台海安全威脅、維繫區域和平穩定，強化國軍戰力乃是增加國防預算的主要衡量關鍵，對於美國「台灣關係法」所陳述的台美軍事安援合作以及對美軍事採購，只要符合我國防衛利益與需求，一向全力支持。

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立院國民黨團書記長王鴻薇指出，國民黨在外交及國防委員會主要刪除的是一些行政事務費用，與戰力沒有相關；至於其他凍結的部分，只要到立法院提出說明和解釋，就能解凍。我方與美國的軍售，幾乎全都是使用特別預算，很少編列在公務預算裡面。國民黨立委徐巧芯則說，國防預算所有的數額都有和國防部討論過，也是經過召委、立委及國防部的同意之下，進行凍結或刪除。

民眾黨團：GDP十％ 嚴重排擠其他預算

對於美方的質疑，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌表示，任何支持台灣的民主同盟友人所提出的寶貴意見，民眾黨都會虛心聆聽；會本著柯文哲主席「理性、務實、科學」的精神，為台灣人民發聲，嚴謹把關政府預算，相信這也是大多數台灣人所樂見的。

不過，民眾黨團昨發聲明指出，人民要求立委嚴審監督預算，也是立法院職責所在，若照美方要求，要軍備競賽至GDP十％，國防相關預算將暴增至約二兆元，絕對會嚴重排擠其他預算。

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