為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美參議員抨擊砍軍費「玩危險遊戲」》藍稱凍結預費非刪除 涉外人士：美方不認同

    美國聯邦參議員蘇利文4日在參議院軍事委員會聽證會提問時提到台灣，點名國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（彭博檔案照）

    美國聯邦參議員蘇利文4日在參議院軍事委員會聽證會提問時提到台灣，點名國民黨刪國防預算是在玩危險遊戲。（彭博檔案照）

    2025/03/06 05:30

    特別預算案審議 將牽動與我朝野互信

    〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨日前派出訪美團，返台後稱美方對其刪凍國防預算有「瞭解」。不過，涉外人士透露，美方對此相當在意，無論行政部門、國會部門，乃至智庫人士，只要遇到台灣的朝野黨派人士，都提及此事。藍營向美方多辯解他們是凍結不是刪除，據了解，美方仍不認同，未來與我方朝野互信關鍵，應是賴政府提出國防特別預算案時，國會審議的情況。

    陳永康稱僅刪行政經費 「美方已瞭解」

    國民黨上月表示，黨主席朱立倫指派副主席夏立言領軍的高層級訪美團，前往美國華府，與川普政府、美國國會、智庫針對台美雙方共同關心的重大議題進行深度交流。返台後由立委陳永康向媒體說明，強調今年度國防預算遭刪減的是行政經費，和建軍、採購與後勤沒有關係，「美方已經瞭解」。

    不過，美國聯邦參議員蘇利文昨抨擊此舉為「玩危險遊戲」，美國準國防部次長柯伯吉也說，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題。

    賴清德總統上月十四日召開國安高層會議，表示優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標。這項宣示，也被認為是回應在野方面刪凍國防預算下，採取補救措施，避免國際社會錯誤解讀。

    涉外人士指出，總統的話，講得很委婉。事實上，立法院一月下旬進行總預算案最後三讀程序時，立法院長韓國瑜正率朝野立委參與川普總統的就職活動，當時晤談的對象，無論是美國行政部門、國會部門，乃至智庫人士，都問到台灣國會刪減國防預算；美國訪賓來台，與藍營接觸時，也都問及此事。

    美方質疑 共軍天天威脅都沒感覺？

    據指出，國民黨中央在接獲相關回報後，認為有必要親向美方說明，才有國民黨所稱的高層級訪美團成行。結束行程後，並由陳永康向媒體聲稱美方已瞭解，但也暗示「訪美沒有成果，只有進行式」。

    熟悉內情人士透露，國民黨人向美方辯解，他們是凍結不是刪除。但美方根本無法接受、也覺得不可思議，有人甚至說，即便在美國，不會輕易對自己的國防做這樣的事情，何況解放軍每天對你們的威脅，「難道你們都沒有感覺」？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播