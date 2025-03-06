中國軍費再增7.2% 達8兆台幣

近5年兩岸軍費消長

2025/03/06 05:30

與川普政府計畫未來5年國防開支每年減8％ 形成強烈對比

〔編譯張沛元／綜合報導〕在中國面對連續三年經濟成長疲軟、從台灣到烏克蘭等地緣政治挑戰日益加劇之際，中國官方五日公布的二○二五年國防預算一兆七八四六．六五億人民幣（約八兆台幣），較前一年增加七．二％，增幅與過去兩年相當，皆為近年最高。彭博報導指出，中國國防支出的增加、與美國川普政府在未來五年每年軍事經費削減八％的計畫形成強烈對比，反映出國家主席習近平建立一支可以挑戰美國軍隊的野心。

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中國軍費續增 日方嚴重關切

中國第十四屆全國人大三次會議五日開幕，根據中國財政部提出的二○二五年中央和地方預算草案報告，官方編列的二○二五年國防預算一兆七八四六．六五億人民幣，較前一年增加七．二％，與二○二三年以及二○二四年的國防預算增幅相當，高於二○二○年的六．六％、二○二一年的六．八％與二○二二年的七．一％，但遠不及過往動輒兩位數的增幅，顯然與中國整體經濟成長趨緩有關。

日本政府發言人、官房長官林芳正五日指出，中國持續高幅度提升國防經費，廣泛且迅速地增強軍力，在東海及南海加強企圖片面改變現狀，成為日本與國際社會嚴重關切的事項。

無視經濟低迷 軍費全球第二

分析家稱此一增長符合預期，反映出北京在激烈的地緣政治挑戰中繼續其軍事現代化的野心。中國的國防預算高居全球第二，僅次於二○二五年軍事預算預計為八五○○億美元（約廿七．九兆台幣）的美國。中國國防預算自習近平上台以來不斷增加，從二○一三年的七二○○億人民幣，一路升至二○二五年的一．七八兆人民幣，以落實習近平主張在二○三五年以前完成中國軍事現代化目標。

實際支出 恐達公開數額兩倍

彭博報導指出，中國軍費支出在過去卅年每年至少增加六．六％，不過實際數字可能遠高於官方數字。去年，五角大廈估計中國軍費約為三三○○億至四五○○億美元，是公開報導數額的一．五至兩倍。

中國國務院總理李強五日在政府工作報告中，稱過去一年，國防和軍隊建設取得新的重要進展，新的一年要深入貫徹習近平強軍思想，加快發展新質戰鬥力，優化國防科技工業體系和布局，健全一體化國家戰略體系和能力建設工作機制。

柏林墨卡托中國中心（Merics）高級分析師赫麥迪說，中國在面對經濟成長放緩下可能會優先考慮關鍵戰略目標，而非社會與經濟改革，因為這些資源對於中共提升科技產業議題與軍隊現代化的目標更為重要。

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