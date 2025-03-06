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    罷免洪孟楷 二階連署14日開跑

    「罷免藍委洪孟楷」第二階段連署將於十四日開跑，圖為民眾參加一階罷免情形。（資料照）

    「罷免藍委洪孟楷」第二階段連署將於十四日開跑，圖為民眾參加一階罷免情形。（資料照）

    2025/03/06 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市共有八個公民團體提議罷免十位市籍的立法委員，其中六位國民黨立委第一階段審查已通過，四位民進黨立委有三案需要補件、一案查對中。罷免第一選區藍委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」昨宣布，第二階段連署將於三月十四日開跑，鄉親要讓洪孟楷知道，「人民不是省油的燈」。

    公民團體：人民不是省油的燈

    「罷洪刻不容楷」表示，將於三月十三日前往中央選舉委員會領取連署書，並上傳電子檔，罷免洪孟楷第二階段連署行動十四日開跑，響應罷免的民眾可準備身分證（查對資料用）與印章（備用），並關注新增連署站與活動資訊，呼籲民眾簽下關鍵的一筆，讓罷免案順利推進。

    洪孟楷回應，他的提案、質詢數、問政表現皆名列前茅，如果這樣還要被罷免，真的「已無是非」，自己不會退縮，對於地方惡意挑起罷免，造成政治對立感到難過，相信公道自在人心，他會正面迎戰，扮演好立委的角色，「在中央敢監督、在地方拚建設」。

    另外，公民團體「新北大掃除」推動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘，但近日查對被發現不合格件數過多，導致罷免蘇巧慧一階未達門檻，罷免吳琪銘案仍在查對中。

    「新北大掃除」召集人王昱人說，國民黨新北市黨部已號召黨公職協助收件，民眾黨地方組織也有協助，目前正在準備造冊，希望罷免蘇巧慧案趕在九日前補件。

    民進黨新北市黨部執行長高碩呈批評，國民黨為了報復公民團體，不僅惡罷民進黨公職人員，甚至有抄寫黨員名冊，死亡連署動輒破百份的荒謬情形，現在國民黨地方公職更直接「不演了」，不反思自省，反而仇恨動員，公開號召惡罷民進黨立委，此舉只會增加台灣人民重整國會的決心。

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