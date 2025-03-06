台烏戰略地位不同 林佳龍：疑美沒必要

外交部長林佳龍（Yahoo TV《齊有此理》提供）

2025/03/06 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普二月底與烏克蘭總統澤倫斯基會談「不歡而散」後，「疑美論」甚囂塵上，並將台灣與烏克蘭類比。外交部長林佳龍昨接受網路媒體專訪表示，台灣與烏克蘭有四大不同之處，不僅現況不同，台美間更有「台灣關係法」和「六項保證」為基石，他強調「疑美論沒有必要」。

林佳龍說，很多人將台灣與烏克蘭類比，台烏都是民主國家，一樣面對威權擴張的威脅，但站在川普全球布局的角度，台烏也有很多不同之處。

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林指出，第一，台灣位於印太第一島鏈關鍵位置，對區域、對全球而言都具備戰略重要性；第二，台灣在半導體和AI產業上扮演乾淨、非紅供應鏈不可或缺的角色；第三，台美間有「台灣關係法」和「六項保證」為基石，美國與日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等台灣周邊國家也都有安全保障性質的協定或條約；第四，俄羅斯已入侵烏克蘭，但台灣和中國間仍隔著台灣海峽這個護城河，台烏現況並不相同。

他說，川普向來強調「和平靠實力」，認為自由與和平需要國防與自我防衛能力來維護，近年台灣也持續提升全社會防衛韌性，並推動後備及兵役制度改革，展現自我防衛的決心。

林佳龍認為，「疑美論沒有必要」，美國的核心外交理念仍然是「價值」導向，民主黨或共和黨外交政策會有差異、每個總統各有風格，川普政策強調「美國優先」，但不是只考量美國利益，目前發展的「主權基金」是要投資全球。

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