賴：面對變局 台灣沒分裂本錢

賴清德（資料照）

2025/03/06 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會昨邀中華經濟研究院院長連賢明，以「川普2.0的貿易和產業政策」為題進行專案報告，兼任民進黨主席的總統賴清德聽取報告後表示，執政團隊審慎擬定對策、做出最妥適的安排，確保產業站穩腳步、布局全球，並鞏固台灣在全球高科技產業的關鍵地位；對於無謂的批評，他要重申，面對變局，台灣沒有分裂的本錢。

先進製程仍留台灣 連賢明︰台美雙贏

據悉，連賢明在報告中分析川普2.0的一系列經貿手段，在課稅部分，川普的下一步還沒有很明確，值得觀察，現在台積電赴美擴大投資，並不是直接搬去，先進製程還是留在台灣，是創造雙贏局面，建議我國政府應該強化與川普政府的溝通。

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賴清德表示，美國川普總統勝選後，台灣各界都緊盯川普新政，而執政團隊面對當下變局，更深入研究、審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，做好最妥適的安排，確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業能夠持續站穩腳步，同時布局全球；並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。

賴清德指出，對於某些無謂的批評，他必須重申，面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家能夠團結，一起因應變局，掌握契機，讓國家更壯大，繼續前進。

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