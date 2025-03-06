中國人大開幕》李強又促統 陸委會︰關注動向

中國國務院總理李強（歐新社）

2025/03/06 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國人民代表大會昨開幕，中國國務院總理李強發表政府工作報告。在涉台部分，聲稱要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定不移推進「祖國統一」大業。陸委會指出，工作報告涉台部分的內容與去年雷同，並無特殊變化，政府持續關注中共「兩會」期間相關動態。

李強宣稱要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作機制和政策，堅定不移推進「祖國統一」大業，攜手共創民族復興偉業。

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全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎接受中媒訪問時說，今年是「反分裂國家法」廿週年，中共對台工作會議講話，從去年的戰略主動轉變到塑造大勢，在堅持一中原則、反對台獨活動方面，會持續堅持原有立場，對台獨的遏制會越來越有力。

我官員指出，今年是「反分裂國家法」制定廿週年，中共「兩會」後可能舉辦座談會，加大威脅台灣，若中共領導人習近平親自出席，台灣須審慎應處。

成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，李強的政府工作報告，涉台部分「舊調重彈」，現階段美中地緣衝突及貿易戰如火如荼展開，中國較關心對國內經濟的衝擊。

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