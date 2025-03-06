批賴政府潑髒水 傅崐萁︰不認識在港遭押團員

國民黨團總召傅崐萁二月赴香港參加旅展。（資料照，傅辦提供）

2025/03/06 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕外交部長林佳龍昨揭露，立法院國民黨團總召傅崐萁二月赴香港參加旅展，同團竟有一名旅行業者被中共關押，至今未被釋放。傅崐萁回應，遭香港政府扣押的單一團員廿五年前在香港曾經發生什麼案件，沒有任何人知曉，遭扣押的團員他從來不認識，請賴清德政府的林佳龍自我節制，不要見獵心喜潑髒水。

傅崐萁表示，兩個月前因應花蓮與香港的直航，花蓮縣政府在去年十二月十二日成功推動每週四班花蓮到香港直航，同時與香港的旅遊集團受邀參加二月廿日的二○二五香港觀光博覽會，舉凡是花蓮在地觀光業者都可以自費報名參加，跟著花蓮縣的觀光團一同前往。

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傅︰我並非團員 也不是帶團領隊

傅崐萁強調，他並非團員、更非領隊帶團，而是自費前往參加協助推動花蓮觀光事宜而已，一切行程皆是公開，所以才會一路被綠營安插的團員同步竊錄與散播訊息。

傅崐萁說，林佳龍不要見獵心喜，國人在香港被扣押，台灣政府卻還在這裡興風作浪，民進黨有沒有一點同理心，外交部的工作是什麼，有沒有像台灣父母官的胸懷，在這裡淨說一些風涼話，令人不齒，這就是我們台灣賴清德當局政府的嘴臉，完全與傅崐萁無關的事情都可以歪樓到這樣子，遭扣押的人士他從來不認識。

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