盧秀燕會黃國昌 綠批只想選總統

黃國昌台中拜會盧秀商「藍白合2.0」？盧黃口徑一致：不談政治。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/06 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨主席黃國昌五日拜會台中市長盧秀燕，外界解讀是「藍白合2.0」起手式，兩人均強調，不談政治，純市政交流；但民進黨市議員黃守達及陳淑華痛批，台中市近來值多事之秋，首長接連爆爭議下台，盧秀燕還在結盟圖總統大位，根本無心市政；民進黨立委何欣純也籲盧上緊發條解決台中公安比較重要。

盧秀燕則強調，市府本來就是不分黨派，是開放式政府，任何政黨、社團或社會各界，願意來關心協助台中，她都歡迎。

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黃國昌跨縣市請益之旅首站選台中，盧秀燕說，台中打造不少重大建設均靠自資，中央一毛錢都沒有，民眾黨在立院有八席立委，她要好好拜託多在中央協助支持；黃國昌則保證說，「台中市的事就是民眾黨的事」，未來會在立法院跟國民黨立委合作。

不過，包括黃守達說，台中市近來有百貨氣爆又有兩名首長因爭議下台，盧卻汲汲營營總統大路，才剛訪日回來，又跟民眾黨主席上演「藍白合2.0」，與其對外找結盟，不如好好整頓市府內部，更能爭取市民支持；陳淑華也批她一貫只會怪中央，不提市府延宕市政責任，台中市都管不好，還想選總統。

何欣純則提醒她，市民最關心的是台中的公安，包括台中新光三越氣爆事故的原因、建物安全等，市府要上緊發條儘早讓台中回復正常，市民才能安心。

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