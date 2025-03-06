台中罷免藍委二階連署 週五同步啟動

罷免國民黨立委二階連署將在週五同步啟動。圖為志工在街頭宣傳情形。（記者黃旭磊攝）

2025/03/06 05:30

〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨六名立委罷免一階提議全數審議過關，本週如火如荼進入第二階段連署活動，有媒體報導，黨主席賴清德已動員令各地方黨部舉辦如四大公投辦宣講，與民團分進合擊，對此，市黨部主委許木桂表示，未接獲指令，未來將依黨部指示辦事，目前僅收連署書；選區民進黨議員也表示，會全力協助連署作業。

台中第二、三、四、五、六及八選區罷免行動，將於七日同步啟動二階連署，志工昨天表示，至中央選舉委員會領取連署書後，當天下午透過電子掃描、大量印刷，將送至協助的民進黨議員服務，並以簡訊、電話通知民眾開始第二階段連署。

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議員陳雅惠表示，目前雖尚未接收到明確的指示，但藍白聯手惡搞法案與預算，對民生造成嚴重衝擊，舉辦相關座談會，可透過口語化的宣講方式，讓更多人清楚瞭解，她不會缺席；黃守達也說，服務處是連署點之一，現階段會協助各罷團準備第二階段，未來也將繼續協助相關事宜。

陳淑華、謝志忠服務處 代收全台各連署書

陳淑華、謝志忠說，服務處配合民團進行第二階段罷免連署活動，全力代收全台各選區連署書，並且尊重公民團體的主導性，全力配合，力道只會增加，不會減少；何文海表示，罷團將派講師來上課。

志工透露，第二階段連署書格式複雜，將派講師上課後，由服務處專員協助民眾填寫，呼籲民眾一人揪五人簽罷免連署，送件到五萬份保證罷免成功。

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