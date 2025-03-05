《新北》熱門市長人選 藍綠3人同台

新北市議會民進黨團昨舉行幹部交接，民進黨秘書長林右昌（左）、新北市黨部主委蘇巧慧（右）出席，兩人不時交頭接耳。（記者董冠怡攝）

2025/03/05 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議會民進黨團新任幹部昨天履新，有意角逐下屆新北市長的民進黨秘書長林右昌、立委兼新北市黨部主委蘇巧慧、副市長劉和然都出席，林右昌與蘇巧慧、市長侯友宜與劉和然各據議會大廳的一側，活動前先互相握手致意，氣氛平和；林、蘇兩人在交頭接耳、有說有笑之餘，致詞過程也不忘細數自己對新北的貢獻，頗有隔空較勁的意味。

林右昌說，新北市總預算從二○二二年的一八七二億元增加到今年的二二三一億元，這是中央、地方民代及市府共同努力的成果，市議會「理性監督」僅微幅刪減市府預算不到一％；林在語意中也暗酸藍、白在國會大規模凍刪中央總預算。

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林右昌︰讓新北更進步

他表示，過去擔任內政部長時與侯友宜建立合作關係，包括蘆洲南北側開發、三重銀新未來城、板橋浮洲都市計畫、淡海與中和警消社宅、土城司法園區等，盼中央與地方持續合作，讓新北更進步。

蘇巧慧︰徵召或初選推最強人選

蘇巧慧指出，市黨部與市議會黨團攜手合作，深入基層來擴大社會連結，凝聚民主陣營的力量，去年颱風來襲造成北海岸嚴重淹水、農作物損失慘重，市黨部與多位議員合作，協調中央挹注資源、加速災後復原，並爭取中央的現金救助。

她說，民進黨會用專業回應人民的期待，持續監督市府團隊並提供協助，未來不論是透過黨中央徵召或初選比民調，民進黨一定推出最強的人選，在明年縣市長選舉贏得勝利。

新北市議會民進黨團昨舉行幹部交接，新北副市長劉和然（左）與市長侯友宜（中）出席。（記者董冠怡攝）

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