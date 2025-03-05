《罷免1階》新北藍委6人全過 綠委暫時0成案

不少民眾參與公民團體「罷洪刻不容楷」舉辦的民主活動，並簽下罷免同意書。（記者羅國嘉攝）

2025/03/05 05:30

蘇巧慧：藍營發動惡罷 引爆人民怒火 林右昌籲徹查名冊造假

〔記者董冠怡、羅國嘉／新北報導〕新北市共有八個公民團體提議罷免十位市籍的立法委員（國民黨籍六位、民進黨籍四位），六位藍委被提罷免的第一階段審查都已通過，四位綠委的罷免案有三案需要再補提議人名冊、一案查對中；對此，也被發起罷免的民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧，昨參加市議會民進黨團幹部交接時表示，國民黨不自我反省還發動惡罷，引爆人民怒火，也為罷免藍委添加柴火。

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林右昌︰罷綠委竟有往生者連署

新北市共有十二位立委（藍、綠各六人），除了第二選區的綠委林淑芬、第四選區的綠委吳秉叡未被提案罷免，其餘十人各被公民團體發起罷免，目前一階成案的六位國民黨立委，包括板橋東區葉元之、中和區張智倫、永和區林德福、大新店選區羅明才、北海岸選區洪孟楷、汐止等七星選區的廖先翔。

三案待補提議人名冊，分別是樹林及鶯歌選區的蘇巧慧（一階不足七五二人）、板橋西區張宏陸（一階不足六○六人）、三重區的李坤城（一階不足一○二七人），三案的罷團須在規定的期限內補足提議人數，否則將無法通過一階；至於土城、三峽選區的吳琪銘，預計三月九日前公布一階的審查結果。

民進黨秘書長林右昌昨天也出席市議會民進黨團幹部交接，他批評說，許多公民團體自主發起罷免藍委，展現公民自決的精神，但反觀藍營支持的罷團根本沒有擺攤或時間很短，如今已查出多件「往生者被參與連署」的名冊造假，不但違反公平正義，也涉及偽造文書刑責，呼籲選務機關及司法單位徹查。

葉元之案 8日展開二階連署

據了解，新北市首件一階成案的葉元之罷免案，罷團「板橋大刪元」八日啟動二階擴大連署，目標是四十天收取四萬份以上連署書；其他五件的藍委罷免案，相關罷團表示，等收到中央選委會函文後就發動連署，會增加連署站點、招募志工、加強媒體與網路社群宣傳等。

此外，新北市第一選區的藍委洪孟楷被提罷免，他昨天強調公道自在人心，對於「惡罷」帶來的社會對立與仇恨感深感遺憾，會正面迎戰，不會憂讒畏譏或退縮，呼籲拒絕抹黑、選舉操弄意識型態來綁架人民；對此，公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔說，外界質疑洪孟楷的家庭背景與對岸的關係，洪始終未正面回應，若洪自認被抹黑，應以具體事實駁斥，而非刻意迴避。

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