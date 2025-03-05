中國人大出現「台灣省代表」陸委會：不具台灣人民身分

中國全國政協會議昨開幕，全國政協主席王滬寧發表工作報告。（路透）

2025/03/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「兩會」於三月四日和五日登場，全國政協主席王滬寧昨發表「政協常委會工作報告」，涉台部分未多著墨，他聲稱未來政協工作要廣泛凝聚共識，加強海內外中華兒女大合作。中共今年亦安排十三名「台灣省人大代表」對台統戰宣傳。陸委會則痛批，所謂「台灣省人大代表」，實際都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。

王滬寧昨在第十四屆全國政協會議開幕式表示，要堅持中國共產黨的領導統一戰線，越是形勢複雜，任務繁重，越需要團結一心，不斷鞏固全國各族人民大團結，築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大合作。涉台部分，王滬寧今年未多做著墨。

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中國全國人大開幕式五日登場，國務院總理李強將發表政府工作報告，安排十三名「台灣省人大代表」參加，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。

周琪接受中共官媒訪問時說，正規劃一些活動邀請台灣青年參加，讓他們了解什麼是「中國式民主」。希望台灣青年多參與兩岸文化、經濟等各方面交流。

陸委會駁斥，世界上並沒有所謂的「中國式民主」，只有中共統治下的一黨專政，台灣人對這點非常清楚。這些所謂「台灣省人大代表」，都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。

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