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    首頁　>　政治

    顧立雄：印太是美核心利益 不可能撤軍

    國防部長顧立雄（左二）前日與媒體茶敘時指出，維持印太區域的和平和穩定，已是台美之間共同的目標和共識。（國防部提供）

    國防部長顧立雄（左二）前日與媒體茶敘時指出，維持印太區域的和平和穩定，已是台美之間共同的目標和共識。（國防部提供）

    2025/03/05 05:30

    〔記者方瑋立、林哲遠／台北報導〕美國正副總統川普、范斯近日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤中「翻臉」引起國際譁然。國防部長顧立雄前日與媒體茶敘時指出，印太地區是美國核心利益，美國絕不可能退出，維持印太區域的和平和穩定，已是台美之間共同的目標和共識，美國不可能從印太撤軍，因為這是美國的核心利益。

    維持印太和平穩定 台美共同目標

    顧立雄強調，若美國容忍台灣被中共突破，中共將仍持續以尖閣諸島（釣魚台）和南海等主權聲索區域與鄰國衝突，一旦美國容忍，「不知道要從印太撤去哪裡」。

    澤倫斯基與川普的會晤，最終不歡而散，媒體關注美國是否仍可靠與值得信任，顧立雄回應表示，確實看到國際局勢快速、詭譎的變化，也深刻體認不能「只談價值、不談國家利益」。因此，若要探討台海現狀是否為美國的核心利益，他認為美國不可能從印太撤軍，這是美國的核心利益。

    顧立雄說，維護印太地區的和平穩定，是我方與美方的共識與共同目標，現今也有共同辦法，也就是以嚇阻實力來取得和平。他相信，美國不會放棄印太地區，也不希望印太地區發生任何戰事，導致美國失去印太並承受重大損失。

    對於川普說，若中國侵台，美國也會受到很大的衝擊。顧立雄昨在立院受訪時說，川普的談話象徵著台海穩定和平關乎美國核心利益，既然台美對印太、台海和平有共同目標，可採取共同嚇阻方法，阻止戰爭發生。

    嚇阻共軍 美在日菲強化軍事作為

    國民黨立委林德福在立院總質詢指出，針對中國犯台是否會協防台灣，川普上任後拒絕表態，以台灣立場而言，美國表達協防台灣應採取明確還是模糊戰略？顧立雄答詢時分析，美國長期採取戰略模糊政策，因為不想將話說死，更具有嚇阻效果，會讓中國無法輕易認定，一旦對台全面進犯時，無法把握美國不會介入，導致中國要進行全面侵台計畫的計算上，會變得相當複雜。

    顧立雄說明，中國需考慮在行經宮古海峽時，駐日美軍或日本會如何反應；經過巴士海峽，菲律賓又會如何；美國促使日本提高國防經費外，更在日本南西諸島部署反艦飛彈，又在菲律賓呂宋島北部設有軍事基地，相關作為就是要產生威嚇、嚇阻，透過同盟來維持和平。

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