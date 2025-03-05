美商會烏克蘭分會長：烏克蘭經歷 凸顯國防預算重要性

美國商會烏克蘭分會會長Andy Hunder昨受訪表示，緊急應變最重要的就是維持通訊順暢，科技、雲端技術要先到位，烏克蘭因此確保經濟持續活躍、生活如常。（記者陳昀攝）

2025/03/05 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕美國商會烏克蘭分會會長Andy Hunder昨受訪表示，緊急應變最重要的就是維持通訊順暢，科技、雲端技術要先到位，烏克蘭因此確保經濟持續活躍、生活如常；對於台灣在野黨大砍國防預算，他說，各國可以從烏克蘭過去三年的具體經歷，看見國防預算的重要性。

Hunder來台出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」，他在活動後受訪指出，除了維持生命安全外，最重要是維持通訊順暢，俄國入侵是先發動網路攻擊、才發射飛彈，目標就是癱瘓通訊網路、摧毀金融系統，所幸烏克蘭戰時網路依然順暢，商會有八十五％企業正常營運，即使無人機攻擊導致部分廠房損壞，但重建就能繼續營運，所以科技、雲端技術要先到位，相關法規也要到位，這比實體基礎建設更難攻擊。

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戰時緊急應變 首重維持通訊順暢

在全社會防衛韌性整備上，Hunder建議，必須了解企業的角色，將橫跨科技、金融、食品、快遞、銷售業等領域納入合作，讓經濟持續活躍、人民生活如常。

Hunder評估，俄烏今年可望達成停火協議，預期有第一輪的解除動員，屆時也會有具備最新軍事科技技能的七十萬人力重回職場；針對台積電擴大對美投資，他也認為，可以考慮在烏克蘭投資，尤其無人機、新興軍事技術，烏克蘭都是在最前線，烏克蘭即將進入重建階段，將是歐洲二戰後最大型的重建計畫，台灣與烏克蘭雙邊企業也有互補機會。

被問到如何看待我國在野黨大砍國防預算，Hunder直言，從烏克蘭過去三年的具體經歷，可以讓大家認知到國防預算對軍力、軍備的重要性，烏克蘭許多政治人物也主張將預算用於基礎建設、而非國防上，這些人現在未必這樣想。

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