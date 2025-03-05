防共軍由演轉戰 國軍「立即備戰操演」應對

國防部長顧立雄前天與媒體茶敘時表示，國防部針對中共的灰色地帶襲擾，會從「低、中、高」強度分級研判並適切因應。圖為2023年4月8日海軍成功級飛彈巡防艦「張騫艦」監控共艦「馬鞍山艦」。（國防部提供）

2025/03/05 05:30

顧立雄：灰色地帶襲擾 依強度分級研判因應

〔記者方瑋立／台北報導〕中共二月廿六日無預警於「聯合戰備警巡」期間，公然挑戰國際慣例，在我國西南外公海劃設操演區並宣稱實施「射擊訓練」，國防部長顧立雄前天與媒體茶敘時表示，此舉為典型灰色地帶襲擾，企圖加大對我軍事威懾力度，並配合非軍事手段壓迫，從事法律戰、認知戰等，在中國兩會期間，料相關威懾統戰的行為將持續。

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中國兩會期間 料將持續對台襲擾

顧立雄表示，中共近期海上行動並非僅限於台海，日前也曾發生中共軍艦赴澳洲外海進行威懾，充分顯示其為印太區域不穩定因素與麻煩製造者。且中共的操演，已造成澳洲與我國附近多架次航班、多艘次商業與漁業船隻受到影響，如此魯莽的行徑，不僅公然挑戰國際秩序，且已違反國際慣例與區域安全。

顧立雄說，國軍研判共軍行動，無法排除「由訓直接轉戰」，不過其中必定有其關鍵徵候。因此，國防部針對中共的灰色地帶襲擾，會從「低、中、高」強度分級研判並適切因應，這部分有相當檢討，國軍針對共軍襲擾，也應用「立即備戰操演」方式應對。

不過，顧立雄強調，雖然中共始終不放棄武力犯台的意圖，由於台灣具備台灣海峽為天然屏障等因素，他不認為中共已具備足夠的兩棲作戰能力。

對於國防預算刪減額度逾八十億元，並有近九百億元凍結數，顧立雄直言，其中國外旅費、出國交流訓練費遭刪凍，直接影響到國軍赴國外協訓之規模，且遭凍業務費包括整體武器裝備、油料、彈藥、後勤等費用，又設下向院會報告始可動支限制，倘須解凍時間落於立法院休會期，將嚴重影響國軍運作。

預算刪凍 影響官兵國外協訓規模

國防部主計局長謝其賢中將也說，影響最大包括各部會遭一致統刪一成五至二成的「國內外旅費、訓練費」，且附帶「不得流用」條件，已影響各單位預算執行的彈性，尤其衝擊國軍每年出國訓練、重要軍購案的前期爭取、溝通和說明等預算。而國造潛艦後續艦、無人機產業園區預算皆半數遭凍，也將影響外界解讀我國防衛決心和各項施政推動。

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