漢光41號 首度驗證動員時效

今年度「漢光四十一號」演習，將首次進行旅級單位動員和時效驗證。（資料照）

2025/03/05 05:30

史上最長 兵推14天、實兵10天

〔記者方瑋立／台北報導〕「漢光演習」因應敵情威脅再升級，國防部長顧立雄證實，今年度「漢光四十一號」演習規劃將以灰色地帶應處，至縱深防禦作戰為發展基礎，將「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」延長至十四天，「實兵演練」則同步擴增為十天，再創歷史最長漢光紀錄，盼有效提升國軍執行聯合作戰計畫的任務能力。

顧並透露，去年漢光演習中具十八國語言能力執行國際傳播的「AI主播」，今年將有升級版，可將台灣的聲音更精準地傳播到國際社會。

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盼有效提升國軍聯合作戰能力

顧立雄前天與媒體茶敘指出，「漢光四十一號」演習，除聚焦聯合作戰，納入電腦兵推及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考等科目外，更將調整演習期程，將電腦兵推延長為十四天，實兵演練增加為十天，可有效提升國軍執行聯合作戰計畫的任務能力。

全動署署長李定中證實，為因應共軍反應加快及「由演轉訓轉戰」等敵情威脅，國軍亦展開動員時間修調，漢光演習將首次進行旅級單位動員和時效驗證，演習期間利用所有後備輔導的組織，將召集令送達至每一位教召員，求得參數並納入往後動員準備、分類計畫等各項方案的修正，讓動員機制更臻完善。

針對提升後備戰力，顧立雄說，動員演習主要目的是驗證其時程，涉及動員後恢復戰力等後續也皆有討論，會逐年提升此演習的規模。

今年重大演訓增5項聯合操演

國軍今年重大演訓除「漢光」外，新增「聯合資訊及電子作戰」、「立即備戰」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合海上防禦」與「聯合地面防禦」等五項聯合作戰操演。

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