京華城等案開庭 提訊應曉薇 傳訊李文娟

台北地院昨審理京華城等案，首度提訊台北市議員應曉薇。（記者王藝菘攝）

2025/03/05 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城收賄、侵占民眾黨政治獻金等案，昨提訊台北市議員應曉薇、傳訊木可公關公司董事長李文娟。應曉薇稱「我沒有收賄一毛錢去支付女兒的留學學費」，堅稱沒貪污；李文娟亦否認犯罪，但承認柯競總政治獻金確實有匯入木可公司，並在選後用於支付木可員工薪水，她還認為「肖像權本來就是合法的商業行為」。

應曉薇表示，她沒做錯任何事，身為民代協調陳情案是理所當然，「就像戰士要戰死在戰場上」，她當庭哭說，要告訴兩名在英國倫敦留學的女兒，她沒有收賄一毛錢來付她們的學費。

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應曉薇否認帶著威京集團沈慶京到北市府找時任台北市副市長彭振聲，也否認施壓市府官員、要求罰站，吳順民不是她的助理，只是無給職顧問，她未授權或指示吳施壓關說官員。

李文娟是眾望基金會董事長李文宗的胞妹，兄妹共同管理柯的政治獻金專戶，三人共同成立木可、眾望基金會、新故鄉協會，由柯實質掌控、李家兄妹負責管理，三人涉以柯肖像授權金支付木可員工薪水、投資自媒體等名目，侵占政治獻金六二三四萬餘元。

李文娟說，前年一月她正式接掌木可董事長，月薪八萬元，原本無須向柯報告帳務，大選後柯才要求她每月報告。她說，都是依李文宗指示匯款，無法介入財務調度，她有看到柯的肖像授權同意書，認為肖像權是合法的商業行為。

法官定廿日提訊柯文哲。

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