藍促發現金 卓：朝提對案方向走

行政院長卓榮泰4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 05:30

〔記者林哲遠、林欣漢、劉宛琳／台北報導〕去年全國稅收超出預算數五二八三億元，立院國民黨團提出普發現金一萬元，並推動「預算法」修法，只要超收稅款超過原訂的二十％，政府就要還稅於民，還多少金額由政府訂定。國民黨立委林德福昨在總質詢時，要求行政院應提出對案送立院，行政院長卓榮泰答覆，這筆錢要如何使用各部會正在討論，並允諾，會朝這個方向走。

林德福質詢指出，國民黨智庫民調顯示，有超過六成民眾支持普發現金一萬元；國民黨將提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，若政院、財政部有不同的想法，應提出相應法案到立法院來審查。

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固定使用方式 對國家不好

卓榮泰答詢說明，實徵數超過預算數，屬於中央的有三七五七億元，若全數發放給民眾，大家一定百分百贊成，但政府不應只能這樣做，要考量國家長遠發展與計畫，並與民眾、立法院討論得到支持，才是一個國家財政長遠該做的工作。

卓揆說，這筆錢要如何使用，各部會正在討論，應一部分用來幫助社會最需要幫助的人，一部分來壯大台灣的國家力量，另一部分則考慮目前社會需要的方向。他也懇請，國民黨團的提案，不要成為固定使用的方式，對國家是不好的。

此外，行政院認定今年度總預算案及財劃法部分條文修正案窒礙難行，移請立法院覆議，立法院長韓國瑜今邀朝野黨團協商。

卓榮泰昨於立法院受訪說，總統府、監察院、行政院等很多機關，因為預算的刪減或凍結，行政工作遭到相當大障礙，希望在野黨團能用這樣的角度來正視面對。他期待在覆議程序中充分、公開的向國會、國人說明，更期待說明後，讓國會有重新檢視中央政府總預算案的機會。

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