斷纜頻傳 管碧玲：軍方可支援扣船

行政院長卓榮泰4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與海委會主委管碧玲（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕海底電纜斷纜事件頻傳，民進黨立委黃捷昨在總質詢關切後續防範措施，海委會主委管碧玲表示，航港局已列出九十六艘需密切注意的權宜輪，並提到「宏泰」斷纜事件就是海巡署事先預置，才能押回來，未來海巡署將與國防部進行兵推，建立SOP，若押返過程遇到困難，國防部將介入支援。

黃捷質詢指出，這兩個月來海纜斷了四次，中國在海上的惡霸行為不只針對台灣，包括菲律賓、韓國、日本都曾受到中國船隻的挑釁或威脅，政府是否有比照波羅的海啟動聯防機制的相關防範措施。

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管碧玲說明，今年一月至今，海纜斷裂事件總共有六次，其中三次是自然斷裂，另外三次，有兩次是中國權宜輪造成、一次是台灣漁船造成。她說，航港局已列出九十六艘在台海周邊滯留，應予以密切注意的權宜輪，海巡署根據威脅程度分類，其中高度威脅有兩艘，中度威脅有八艘，這次「宏泰五八」就是中度威脅的其中一艘。

管表示，政府已建立海纜維護的多層防護機制，第一層是數發部的備援系統，使得這幾次斷纜事件備援系統立即到位，影響不大甚至無影響；其次，中華電信平時有船隊進行巡查，海巡署也透過雷情監控會有預置的行為。

她舉例，此次宏泰斷纜事件，海巡署就是事先預置，半夜十二點多出發，兩時半到達現場，該船三時三分斷纜，三時八分準備離開，中華電信三時廿四分報案時，海巡署已在現場，依現行犯押返，押返期間，由於對方不願配合，所以在未進港前就在外海先行登檢。

管碧玲提到，海巡署將與國防部進行兵推和建立SOP，將來若在押返過程中遇到困難，國防部將介入支援，共同防護。國際合作方面，他們已與駐台單位召開會議，全球海域聯防非常重要，將在國際間分享相關資訊，未來也會建立國際聯防。

行政院長卓榮泰答詢表示，海巡署目前船艦數量、配備都有所不及，台灣要與周邊國家合作，必須先強化自身能力，除了加強艦艇，海委會已提出完整的計畫，行政院未來會配合海委會的計畫，從速優先提升能量。

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