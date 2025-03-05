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    葉老師遭粗暴架離 傅表歉意

    花蓮名師葉春蓮批傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗魯拉出會場引爆許多校友怒火，國民黨立院總召傅崐萁昨向葉老師的成就表達敬意與歉意。 （記者王錦義攝）

    花蓮名師葉春蓮批傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗魯拉出會場引爆許多校友怒火，國民黨立院總召傅崐萁昨向葉老師的成就表達敬意與歉意。 （記者王錦義攝）

    2025/03/05 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕停損止血？花蓮八十歲的退休名師葉春蓮批傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗魯拉出會場引爆怒火，輿論延燒三天，國民黨立院總召傅崐萁昨向葉老師的成就表達敬意，強調將概括承受，希望一切的紛紛擾擾到此為止，並將提案恢復過去所有軍公教年金，教師節放假等保障退休公教人員權益。

    傅崐萁昨召開記者會，對葉春蓮表達歉意。他說，二日是從政黨員問政說明會，也是國父逝世百年紀念日座談，是單純內部閉門會議，當時不知道葉春蓮是老師，葉老師畢生奉獻教育界春風化雨功在社會，和活動志工有一些紛擾，雖然活動不是他舉辦，但概括承受「一切到傅崐萁為止」。

    傅話鋒一轉，希望大眾對退休老師的尊重，不是即興、放煙火式的，應該長期關注退休老師、退休軍公教，當他們一生奉獻給教育界、國家後，是不是能好好的安養終老。恢復年金是國民黨一向的堅持，就是要回復程序正義及信賴保護原則，讓這些退休老師回復應有的年金。

    傅崐萁說，國民黨力主九二八教師節應該恢復成為國定假日，這個會期會全力推動回復包括行憲紀念日、五一勞動節、台灣光復節成為放假日。記者會也請來前花崗國中張居聰校長、九十歲三民國中退休老師陳柳泉到場。

    前教育局長莊三修：

    「葉霸」是花蓮傳奇

    不過，前花蓮縣教育局長莊三修昨天則撰文挺「葉霸」，他說，同樣身為花蓮人、在教育界，至少要跳出來挺葉春蓮，讚許葉霸永遠是花蓮教育界的傳奇，是教育界「不可思議的存在」，並說葉任教時，全心奉獻給學生，除了教育，不可能是任何團體的側翼。

    國民黨花蓮市黨部日前用葉春蓮與民進黨議員在護樹現場相片，並指葉為側翼，卻遭相片原作者踢爆，現場還有其他國民黨人士，且相片未經授權，還被裁切斷章取義。花蓮市黨部主委吳東昇昨出面致歉，表示沒有經當事人同意就使用深感抱歉，願意負法律責任。

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