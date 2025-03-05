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    一階段罷免提議》12綠委罷免案 死亡連署共1365 人

    根據地方選委會查對結果，罷綠12案相加的「死亡連署」高達1365人，最新出爐的陳瑩罷免案有185人、吳沛憶108人、吳思瑤86人。（記者李文馨攝）

    根據地方選委會查對結果，罷綠12案相加的「死亡連署」高達1365人，最新出爐的陳瑩罷免案有185人、吳沛憶108人、吳思瑤86人。（記者李文馨攝）

    2025/03/05 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，中選會陸續審定第一階段罷免提議，迄今共有卅二位國民黨立委罷免案一階過關，十二位民進黨立委罷免案則皆未達標。根據地方選委會查對結果，罷綠十二案相加的「死亡連署」高達一三六五人，其中陳瑩罷免案有一八五人、吳沛憶一○八人、吳思瑤八十六人；反觀罷免藍委數據，第二波十三案中提議前死亡皆為○人。

    陳瑩一八五人、吳沛憶一○八人

    中選會表示，二月廿五日以前，地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議已有十九件立委罷免案、一件市縣長罷免案、兩件市縣議員罷免案進入二階連署，九件立委罷免案並未達提議門檻；另將再發函給第二波罷免案，各該罷免案領銜人的件數有十三件立委罷免案可進入二階，並有三件立委罷免案未達門檻。

    據統計，未達第一階門檻的十二件立委罷免案皆為民進黨立委，包含首波的蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇等九案；新一波未達標三案為吳沛憶、吳思瑤與陳瑩。

    第二波通過一階審核者有國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共十三案；加上先前通過的十九案，目前已有卅二案進入二階連署。

    根據選委會查對結果，民進黨立委罷免案十二案中有九案逾三成不合格，細看不符規定狀況，首批九件罷免案有九八六人為死亡連署，新增三案有三七九件，其中以原住民立委死亡連署最多，伍麗華罷免案有一八九人、陳瑩有一八五人，另張宏陸有一八○人、李坤城一三九人、吳沛憶一○八人、林俊憲一○七人，其餘立委也有卅至九十人不等。

    目前立委罷免案方面，國民黨立委邱鎮軍、林沛祥、泛藍無黨籍陳超明；民進黨立委黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘與陳俊宇等人結果尚未出爐。

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