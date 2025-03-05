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    支援前線 逾70民團做罷團強力後盾

    逾七十個民間團體共同發起「支援前線-NGOs響應大罷免」，呼籲民進黨應站出來支援。（記者陳逸寬攝）

    逾七十個民間團體共同發起「支援前線-NGOs響應大罷免」，呼籲民進黨應站出來支援。（記者陳逸寬攝）

    2025/03/05 05:30

    提出三大訴求 並呼籲民進黨站出來

    〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免將邁入第二階段連署，逾七十個民間團體共同發起「支援前線-NGOs響應大罷免」，民團昨召開記者會說明，將以提供連署點及法律服務等方式，給予罷免團體最強大的後援力量，除呼籲民進黨應站出來支援，也批評國民黨執政縣市以卑劣手段干擾、恐嚇，激起更大的憤怒，民主大浪潮絕對擋不住。

    批藍執政縣市干擾 將激起更大的憤怒

    記者會提出三點訴求，法務部應比照選舉時期，針對違反選罷法的相關樣態行為進行查察，保障人民罷免權利；警政署應通令全國警察機關，保障罷免行動的集會遊行權利；中選會應查察如國民黨主導的罷免連署書違反個資、擅抄名冊，防止地方選委會對罷免團體的惡意刁難。

    辜寬敏基金會董事長王美琇列舉罷免「爛委」的理由，包括台灣面臨最危險的民主危機，憲法法庭一旦遭凍結，將是「國會獨裁」的開始，藍白立委以最高門檻企圖沒收罷免權，讓人民失去監督的武器；台灣地方政治正在「西西里化」，在野黨以財劃法搬國家的錢餵養樁腳。

    王強調，敬告國民黨執政縣市，若繼續以卑劣手段恐嚇罷團，只會激起更大的憤怒，讓罷免能量更加強大，「這股民主大浪潮，絕對會讓你們擋不住」。至於總統賴清德是否應出面支持大罷免？她認為，相信民進黨自有支援方式，若看不到這股民主大浪潮，會被人民唾棄。

    台獨聯盟主席陳南天指出，一階通過的罷免案，國民黨立委卅二件、民進黨○件，而藍營被發現許多資料造假，甚至出現一八○歲連署的情形，盼中選會要積極調查，保衛這場民主盛典。

    黑熊學院執行長朱福銘盤點，台北、新北、台中陸續出現行政權干擾罷免行動的情形，這是不可以的，這場罷免是「自由與暴政的對抗」，呼籲警政署要保障人民集會遊行的權利。

    人本教育基金會執行長馮喬蘭說，法務部應成立專案小組，查察各種違反選罷法的行為，包括嚴防賄選、暴力、境外資金介入，以及行政不中立等狀況。

    對於前述現象，台灣公民人權聯盟辦公室主任黃思維表示，罷免團體都是公民自主集結，國民黨卻用曲解的法律見解恫嚇，甚至公布罷團成員的個資，他們已指派律師提供協助。

    台灣客社社長陳彩仁則以客語喊話說，許多客家代表都已經站出來，包括苗栗的作家李喬、南部客家大老廖松雄、吳錦發等，以及花蓮的「葉霸」葉春蓮老師，為了台灣的快樂幸福，客家人不會缺席罷免行動。

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