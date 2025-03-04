全台四大單車挑戰 北市僅補助228場次

2025/03/04 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市體育局稱補助民眾黨參與的台北市體育總會自由車協會「北高挑戰行」活動，是為推廣全民運動，未獨厚特定政黨，不過，台灣每年有四大協會各自主辦「一日北高、一日雙塔、東雙塔、東三塔」挑戰，僅台北市體育總會自由車協會於每年二月廿八日主辦的「北高挑戰行」獲北市府補助，且該協會自二○二二年起，便不再舉辦困難度較高的「一日雙塔」。有愛好單車挑戰運動者表示，雖然台北市自由車協會舉辦的二二八「一日北高」報名費較低，但自從活動有了民眾黨色彩後，大家就比較不想參加。

自由車協會︰今年僅272人參加

一日北高路程約三六○公里，每年例行舉辦的單位有台灣自行車協會TWB、中華民國自行車協會TBA，以及台北市體育總會自由車協會NeverStop。前兩者參與人數都超過兩千人，NeverStop今年僅二七二人參加，台北市體育總會自由車協會秘書長蘇青山說，民眾黨僅十三人報名參加，其他都是一般民眾，並不認為這是民眾黨的政治活動。

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車友︰沾民眾黨色彩 不想參加

但經記者調查，台北市自由車協會每年各項活動加總約一萬五千人次參加，對比武嶺、塔塔加都有超過兩千人，紫南宮環縣則有超過三千人參與，一日北高確實因沾染了民眾黨色彩，民眾參加相對少了很多。

而一日雙塔路程全長約五二○公里，難度較一日北高高出許多，前台北市長柯文哲二○一六年一月挑戰騎自行車「一日北高」、二月再進行「雙塔挑戰」，之後再騎北高雙城，不是只騎到老家新竹，就是只騎頭尾兩段，中間搭高鐵和接駁車，被批「偷食步」。

二○二一年，柯市府遭踢爆花四十萬直播行銷一日北高，費用比起二○一九年的三萬暴增為十三倍，議員批評柯文哲寄生市府。而當年活動改由民間主辦，柯只是組隊參加，仍編列高達九十八萬預算，對比二○一七年市府主辦花費九十萬，預算不減反增，遭質疑到底是推廣自行車產業還是製造自己的聲量。

蘇青山則解釋，民眾黨只是正好選上他們的活動參與，協會歡迎各地方首長或議員參與活動，他說當天有要求該黨的旗幟、標語不能進入會場，也不能呼口號，而民眾黨原則上都有配合。

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