民眾黨1日北高》黃國昌嗆無知 綠批模糊焦點

2025/03/04 05:30

〔記者林哲遠、何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌對民進黨北市議員洪健益指二二八「一日北高」自行車活動由台北市政府公帑補助，嗆洪健益大可不必對民眾黨潑糞，如此只是凸顯無知跟問政品質的低落；洪健益不甘示弱批黃國昌蹭自由車協會、蹭預算、蹭聲量，丟臉又不用功。民進黨市議員許淑華則說，黃國昌護台北市長蔣萬安心切，是坐實藍白合作，提前啟動二○二六的合作模式。

黃國昌昨下午出席「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會時回應說，「民進黨台北市議員問政的程度這麼差」，民眾黨就是去參加一個活動，「民眾黨一塊錢的補助統統都沒有」，洪健益與其去找民間協會的麻煩，不如去問自家北市議員許淑華，去年用迷你足協跟體育署虛報的款項何時要繳回？大可不必對民眾黨潑糞，這「只是凸顯出自己的無知跟問政品質低落」。

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洪健益受訪反譏，黃國昌享受特權又不願意面對事實，現在又轉移焦點拉許淑華下水，標準的雙面手法；市府是補助從頭騎到尾的人，黃國昌沒從頭騎到尾，「半吊子一日雙塔、蹭柯文哲蹭一半，丟臉、不用功」；他願意針對預算跟黃國昌辯論，「看是他懂中央預算，還是我懂地方預算」，他能選五屆議員不代表什麼都不懂，不像黃國昌選了一次不敢選。

洪健益說，黃國昌要扯許淑華，有本事就開記者會拿出具體東西，不要被抓包「見笑轉生氣」，用潑糞方式；意外被牽扯的許淑華說，黃國昌護蔣心切是坐實藍白合作，從中央到地方，已經在北市醞釀，互相給資源，與蔣萬安提前啟動二○二六的合作模式。

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