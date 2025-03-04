「1日北高」變相民眾黨活動 北市藍議員批恬不知恥

台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日率黨內公職騎自行車「一日北高」，民眾黨官網宣傳加開土城賽道。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/03/04 05:30

蔣市府3年補助63.8萬元 洪健益質疑上演另類「藍白合」

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今年二二八以傳承前主席柯文哲騎自行車「一日北高」活動，率黨內黨公職從新北土城看守所出發，強調要把信念傳達給「阿北」，並說看到「從一個人變成一群人」，柯文哲應該會覺得很高興，儼然將民間活動變成政黨活動；民進黨市議員洪健益昨揭露，活動由台北市政府補助經費，質疑上演另類「藍白合」？國民黨市議員秦慧珠更直呼不可思議，痛批當年柯文哲以推廣自行車為幌子，假公濟私做政治宣傳，民眾黨「恬不知恥」繼續寄生北市府。

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柯文哲上任北市長第二年，二○一六年「以汗水代替淚水，走出悲傷情境」為由，首度舉辦騎自行車挑戰「一日雙塔」，因大批媒體跟隨報導，讓柯聲量大漲，但因缺席二二八紀念活動與被質疑利用公帑自我宣傳挨批，在議會被議員連番抨擊，後該活動改由自由車協會主辦，但二○二一年議員簡舒培又踢爆柯市府花四十萬元直播行銷一日北高，費用比起二○一九年的三萬元，暴增為十三倍，批評柯文哲寄生市府，零預算宣傳自肥。柯因涉京華城容積等案被羈押禁見，接任的黨主席黃國昌今年帶領續辦，並在民眾黨官網宣傳「一日北高」活動，宣稱加開土城賽道，將以台北看守所為起點，把信念傳達給阿北。

洪健益︰柯文哲開用公帑創個人舞台惡例

洪健益昨指出，柯文哲「一日雙塔」開用公帑創造個人政治舞台的惡例；先美其名以體育局名義辦，挨批後改由台北市體育總會自由車協會舉辦，但仍聚焦在柯文哲身上。柯卸任市長兩年，台北市長蔣萬安還用公帑補助政治活動，三次共六十三．八萬元。洪健益說，體育局補助台北市體育總會自由車協會辦理「二○二○雙塔挑戰行」廿三萬元，當年因疫情嚴重取消辦理，之後「二○二一雙塔挑戰行」廿三萬元、柯文哲任內最後一年的「二○二二北高挑戰行」補助最多，共卅．五萬元，蔣萬安上任後陸續補助二○二三年廿六萬元、二○二四年廿．八萬元、今年十七萬元，總計五年補助達一一七．三萬元。

秦慧珠︰假公濟私做政治宣傳

秦慧珠得知氣得罵說「黃國昌騎自行車跟提倡自行車運動有個屁關係」，當年柯文哲以推廣自行車當幌子，假公濟私做政治宣傳，不可思議的是恬不知恥補助了這麼多年，蔣萬安還補助讓黃國昌去發揚柯文哲的精神「太離譜了」，她認為這筆經費應該不予核銷。

民眾黨︰以參加者身分參與

民眾黨市議員張志豪則說，一日北高活動是由熱愛自行車運動的民間團體主辦，是舉辦了很多年的公開活動，任何人都可以報名，民眾黨也是以參加者的身分參與活動。

體育局︰推廣運動 無政治考量

北市體育局副局長蔡培林表示，市府每年編列近四千萬元推廣全民運動，受理民間體育團體申請補助，並經專家學者審議通過，絕無獨厚特定政黨的政治考量，會持續嚴格查核每筆補助款核銷內容，嚴守行政中立原則。

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